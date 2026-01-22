El thriller psicológico de casi 10 años que regresó al ranking de lo más visto en Netflix

Dirigida por Sam Miller y protagonizada por Idris Elba y Taraji P. Henson, la producción parte de una premisa sencilla pero efectiva: un acto de amabilidad desencadena una pesadilla

Estrenada en 2014 e inscripta dentro de la tradición del suspenso doméstico, la película Favor peligroso vuelve a pisar fuerte en Netflix a casi una década de su debut en la pantalla grande.

Dirigida por Sam Miller y protagonizada por Idris Elba y Taraji P. Henson, la producción parte de una premisa sencilla pero efectiva: un acto de amabilidad desencadena una pesadilla. A partir de ese punto, se desarrolla una historia tensa apoyada más en el juego psicológico entre sus personajes que en la violencia explícita.

¿De qué se trata Favor Peligroso?

La trama de Favor Peligroso gira en torno a Terri Granger, una mujer que vive en las afueras de una ciudad estadounidense con sus dos hijos pequeños y quien se encuentra atravesando un momento de vulnerabilidad emocional: su matrimonio con Rick, un ex fiscal, se encuentra en crisis, marcado por la distancia y el desgaste. En ese contexto, una noche lluviosa, decide ayudar a un desconocido que golpea a su puerta pidiendo usar el teléfono porque tuvo un accidente. Ese hombre es Colin Evans, cuya presencia inicialmente transmite calma y cortesía, pero que poco a poco revela un costado perturbador.

"Buen thriller, sobre todo considerando el presupuesto limitado. Aunque al guion le habría venido bien un poco más de suspenso, la magnífica actuación y dirección lo compensan", destacó una usuaria del portal de críticas de cine Metacritic.com.

Siendo uno de los ejes centrales la idea de la confianza, Favor Peligroso plantea hasta qué punto un acto de bondad puede volverse en contra de quien lo ofrece, sin caer en un mensaje moralizante explícito. Terri no es castigada por ser solidaria, sino que se enfrenta a una situación extrema que la obliga a descubrir una fortaleza que ella misma desconocía.

Ficha técnica de Favor Peligroso