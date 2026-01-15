Ferdinand es una película infantil que arrasa en Netflix.

Netflix ofrece a aquellas personas con niños una opción perfecta para disfrutar en estas vacaciones de verano; se trata de la película Ferdinand. Es un filme estadounidense de animación 3D que combina aventura y comedia dramática, producido por Blue Sky Studios con animación digital a cargo de 20th Century Fox Animation.

Inspirada en el clásico libro infantil The Story of Ferdinand (El cuento de Ferdinando), escrito por Munro Leaf en 1936, la cinta llegó a los cines en 2017. Al mismo tiempo, la dirección de este filme furor en Netflix estuvo a cargo de Carlos Saldanha y el elenco de voces incluye a John Cena, Kate McKinnon, Gabriel Iglesias y Mark Valley.

En cuando a la trama, se da en una hacienda española perteneciente a Moreno, dedicada a la cría y entrenamiento de toros de lidia y conocida como Casa del Toro, donde vive un joven ternero llamado Ferdinand. A diferencia del resto, no disfruta de las peleas ni de demostrar fuerza, por lo que es motivo de burlas por parte de otros terneros como Huesos, Guapo y Valiente. Mientras ellos sueñan con la gloria en la arena, Ferdinand prefiere pasar el tiempo oliendo flores y cuidándolas con delicadeza.

El estreno de la película Ferdinand fue escalonado: debutó el 15 de diciembre en Estados Unidos y México, el 21 en Colombia, el 22 en España, y durante enero de 2018 se presentó en el resto de los países de Hispanoamérica.

Ferdinand.

