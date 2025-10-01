La comedia romántica sobre una estrella hastiada del cine se enamora inesperadamente de una mesera sencilla en París.

Netflix estrenó una nueva película romántica francesa que en menos de una semana ya escaló al top 10 de las más vistas: French Lover.

Dirigida por Nina Rives y protagonizada por Omar Sy y Sara Giraudeau, la cinta invita a sumergirse en un relato profundo que cuestiona las dinámicas de pareja y los límites entre el deseo y la identidad personal.

"French Lover es una reflexión compleja y matizada sobre el amor y la búsqueda de uno mismo. No se trata solo de una historia romántica, sino de un viaje hacia la reconstrucción personal, una necesidad vital de sanar antes de entregarse a otro", subrayó la crítica de cine Sophie Boudet en Le Monde.

¿De qué se trata French Lover?

La historia gira en torno a Abel Camara, interpretado por Omar Sy, una superestrella del cine que, a pesar de su fama, éxito y admiración del público, se siente vacio, desconectado e insatisfecho con su vida interior. Su imagen pública es casi perfecta, pero a nivel personal atraviesa una crisis que lo hace cuestionar qué es lo que realmente quiere.

Por otro lado, está Marion, personificada por Sara Giraudeau, una mujer común que vive con menos glamour. Está atravesando un divorcio y trabaja en empleos ocasionales para vivir, lidiando con dificultades cotidianas.

"Estoy encantada de asociarme con los talentos extraordinarios de Omar Sy y Hugo Gélin en mi primer filme. Sencillamente, es una comedia romántica hecha por personas que se quieren y que se hacen reír mutuamente", señaló Rives al portal Dakar.

El encuentro entre Abel y Marion ocurre de forma casual en París, en un choque. A partir de esa situación nace una conexión inesperada entre ellos, que parece poco probable dadas sus circunstancias distintas.

Ficha técnica de French Lover