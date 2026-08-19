Netflix rompe los esquemas con el thriller criminal brasileño: lidera el ranking global

En Nando entre dos mundos, la historia retoma los acontecimientos posteriores a la quinta temporada de Sintonía y se concentra en el futuro del protagonista.

Netflix estrenó el 12 de agosto Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía, el largometraje brasileño que amplía el universo de la serie Sintonía y retoma la historia de uno de sus protagonistas principales.

La película está protagonizada nuevamente por Christian Malheiros y funciona como un spin-off centrado en él y en las consecuencias de las decisiones que tomó durante su recorrido por el mundo criminal.

La producción comienza cinco años después de que Nando alcanzara una posición de poder dentro del submundo del crimen. En ese momento, vive en Serbia, alejado de buena parte de aquello que construyó en Brasil. Sin embargo, su situación cambia cuando su hija adolescente, Bruninha, desaparece, un hecho que lo obliga a regresar al país y enfrentarse nuevamente con su pasado.

¿De qué se trata Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía?

En Nando entre dos mundos, la historia retoma los acontecimientos posteriores a la quinta temporada de Sintonía y se concentra en el futuro del protagonista. La trama transcurre cinco años después, cuando Nando se encuentra en Serbia, lejos de Brasil y del entorno criminal en el que construyó su poder.

Su situación cambia cuando Bruninha, su hija adolescente, desaparece. El hecho lo lleva a regresar a Brasil para buscarla y lo enfrenta nuevamente con el pasado que intentó dejar atrás. A partir de entonces, deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a su familia.

La película está dirigida por Johnny Araújo y cuenta con un guion de Guilherme Quintella, Denis Nielsen y Léo Todeschini. El reparto incluye a Christian Malheiros, Duda Pimenta, Júlia Yamaguchi, Bruna Mascarenhas y Jottapê, quienes retoman sus respectivos personajes del universo de la serie.

Ficha técnica de Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía

Título: Nando entre dos mundos: Una película de Sintonía



País: Brasil



Director: Johnny Araújo



Guion: Léo Todeschini, Denis Nielsen y Guilherme Moraes Quintella



Género: Drama y crimen



Duración: 1 hora y 49 minutos



Protagonista: Christian Malheiros



Reparto: Christian Malheiros, Jottapê, Bruna Mascarenhas, Duda Pimenta, Júlia Yamaguchi, Henrique Santana y Pedro Pereira Vicente



Plataforma: Netflix