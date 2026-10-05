Netflix rescata un enigmático thriller del 2000 protagonizado por Clint Eastwood

Netflix incorporó nuevamente a su catálogo Deuda de sangre, el thriller policial dirigido y protagonizado por Clint Eastwood que sigue a un investigador retirado del FBI obligado a volver a involucrarse en un caso de asesinato.

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Estrenada en 2002, la película está basada en la novela homónima de Michael Connelly y combina misterio, crimen y drama alrededor de un personaje cuya vida cambia después de recibir un trasplante de corazón. El elenco también incluye a Jeff Daniels, Wanda De Jesus, Anjelica Huston, Tina Lifford y Dylan Walsh.

¿De qué se trata Deuda de sangre?

Terry McCaleb es un reconocido agente del FBI especializado en la búsqueda de asesinos seriales que se ve obligado a retirarse después de sufrir un infarto mientras persigue a un criminal. Tiempo después recibe un trasplante de corazón y descubre que el órgano pertenecía a una mujer asesinada.

La hermana de la víctima, Graciella Rivers, se acerca para pedirle que investigue el homicidio. Aunque los médicos le recomiendan evitar esfuerzos por su delicado estado de salud, el exagente decide aceptar y comienza a reconstruir los últimos movimientos de la mujer.

A medida que avanza con la investigación, encuentra similitudes entre ese crimen y otros asesinatos que podrían estar relacionados. Las pistas también lo llevan hacia un caso que había quedado pendiente durante sus años en el FBI y que puede resultar clave para identificar al responsable.

El proceso obliga a McCaleb a enfrentarse no solo con un asesino que todavía está libre, sino también con las limitaciones de su nueva vida después del trasplante. De esta manera, Deuda de sangre combina la investigación policial con el desgaste físico del personaje y su regreso a una actividad que creía haber dejado atrás.

Ficha técnica de Deuda de sangre