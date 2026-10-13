Netflix prepara la adaptación de unos de los clásicos del cine argentino

Netflix prepara una nueva versión de “Nueve reinas”, la película argentina escrita y dirigida por Fabián Bielinsky, que llegó a los cines en 2000 con Ricardo Darín y Gastón Pauls en los papeles principales.

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La adaptación española trasladará la historia a Madrid y contará con Álvaro Morte, Patrick Criado y José Coronado en el elenco. La trama estará ambientada en 2012, durante una etapa marcada por la crisis económica.

¿De qué se trata la nueva “Nueve reinas”?

La trama se desarrolla en Madrid, donde Marcos (Álvaro Morte), un estafador experimentado y sin escrúpulos, conoce a Juan (Patrick Criado), un joven que atraviesa una situación económica desesperada y necesita conseguir dinero para mantener a su familia.

El encuentro entre ambos da lugar a una sociedad que, en principio, durará apenas 24 horas. Durante ese período, los protagonistas comienzan a realizar pequeñas estafas, hasta que aparece una oportunidad que podría cambiar su situación: vender una colección de sellos falsificados conocidos como las nueve reinas.

Para concretar la operación, deberán convencer a un poderoso empresario de que las piezas son auténticas. El magnate, interpretado por José Coronado, se convertirá en el objetivo de la maniobra y en un rival capaz de complicar los planes de los dos delincuentes.

A medida que avanza el negocio, la necesidad de dinero, la ambición y la desconfianza condicionan la relación entre Marcos y Juan. La operación exige que ambos mantengan el control de la situación, aunque cada movimiento puede alterar el equilibrio entre los involucrados y poner en riesgo el resultado.

El relato conservará así uno de los ejes centrales de la película argentina: un juego de apariencias en el que resulta difícil distinguir quién maneja realmente la situación y quién terminará siendo engañado. La adaptación llevará esos conflictos a una sociedad afectada por las dificultades económicas, donde la supervivencia y el oportunismo tendrán un lugar central.

El elenco también contará con Aura Garrido y Margarida Corceiro, entre otros intérpretes. La serie fue creada por Xosé Morais y Víctor Sierra, quienes están a cargo del guion junto con las tareas de producción ejecutiva compartidas con otros integrantes del equipo. La dirección estará a cargo de Álex Rodrigo y Jorge Saavedra.

La producción española retoma una historia que ya tuvo una adaptación estadounidense: “Criminal”, estrenada en 2004 y protagonizada por John C. Reilly, Diego Luna y Maggie Gyllenhaal. La nueva versión, en cambio, volverá a poner en primer plano el negocio de los sellos falsificados y la relación entre sus protagonistas, aunque con una ambientación y un contexto social diferentes.

Ficha técnica de la nueva “Nueve reinas”