Néstor Kirchner, eternamente vivo en la memoria de los argentinos.

Néstor Carlos Kirchner sigue vivo en la memoria de la gran mayoría de los argentinos y por ello continúa en la agenda de la política nacional a más de diez años de su fallecimiento (el 27 de octubre de 2010), por lo que este sábado 22 de mayo de 2021 se estrenará un documental llamado "Néstor, su huella" sobre la Presidencia desarrollada entre el 25 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2007.

Allí aparecerán el testimonio del actual Jefe de Estado Alberto Fernández, por ejemplo, además de otras personalidades tanto conocidas como no públicas. La obra todavía se encuentra en la etapa de la posproducción y, como es un proyecto autogestivo, se invita a la colaboración de la comunidad mediante crowdfunding.

Tras los documentales de Paula de Luque y de Israel Adrián Caetano sobre Néstor Kirchner, ahora es el turno del abogado y cineasta santafesino Esteban Cadoche, que además consiguió contar con la música de José Luis Castiñeira de Dios y con las entrevistas a Julia Mengolini, Mayra Arena, Ernesto Larrese, Alejandro Vannelli, Mariana Carbajal, Victoria Montenegro, Itaí Hagman, Juan Manuel Valdés, Claudia Fernández Chaparro, Sixta Medina, Norma Cantos, Patricia Jorge, Pablo Tognetti y Francis Russo.

Cadoche aprovechó para agradecer al productor asociado: “El Grupo Octubre nos ayudó con todo el equipamiento y los técnicos (la iluminación, el sonido y las cámaras) para las filmaciones hechas en Ciudad de Buenos Aires”. Se pueden comprar las entradas virtuales a 500 y 1000 pesos a través de Mercado Pago, y recibir el link de estreno exclusivo el 22 de mayo, que quedará disponible online una semana. “Pedimos que la gente entre a cualquiera de las redes o simplemente al buscador con ‘Néstor, su huella y ahí va a tener la posibilidad de adquirir el ticket de forma anticipada. Eso nos va a permitir terminar la edición”, agregó el realizador.

De qué trata el documental "Néstor, su huella" sobre Kirchner

"La idea es contarles a diez millones de chicos de 16 a 30 años que este año votan y no tienen idea o poca idea de quién fue y qué hizo Néstor. Me parecía que era un desafío contarlo, no como un panfleto ni como una serie interminable de discursos porque iba a ser imposible de ver para gente joven, y finalmente tampoco les iba a decir mucho. Por supuesto que hay discursos memorables de Néstor como el de la asunción, pero cuarenta minutos de discursos iban a generar un efecto muy indeseado en los jóvenes que no tenían ni el contexto ni la perspectiva", expresó Cadoche.

"Si la dictadura fue una larga noche, lo de Néstor fue recuperar el día, empezar de nuevo desde el fondo del pozo, reactivar el aparato productivo (sobre todo la industria), crear millones de puestos de trabajo, muchísimos de ellos formales, y poner en ejercicio derechos que se vieron reflejados en la posibilidad de jubilarse más de dos millones de personas. El matrimonio igualitario significa simplemente poner en pie de igualdad a las personas, la ampliación de los derechos de las mujeres, la unidad de América Latina que había sido perdida en la bruma de la historia. Eso es lo que queremos contar", completó.