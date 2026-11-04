Nahuel Pennisi reveló qué le cantará al Papa León XIV: "Muy profundo"

El músico Nahuel Pennisi celebró públicamente su participación en el marco de la visita oficial del Papa León XIV a la Argentina. El artista definió la convocatoria como un acontecimiento de enorme satisfacción personal y espiritual, en el cual interpretará una obra con un fuerte mensaje de hermandad.

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Como hombre creyente desde su infancia, el cantautor remarcó el impacto emocional que le produce cantarle al pontífice y la trascendencia de su llegada al país. Al respecto, Pennisi compartió la alegría que le generó la noticia: "Estoy muy contento. Vamos a estar en uno de los eventos más especiales que va a ser en Buenos Aires y va a ser un momento muy valioso y muy profundo para mí".

Para la histórica jornada en la capital, el artista anticipó parte de su propuesta musical y el sentido que guardará su interpretación en el escenario. "Voy a cantar una canción de Fito que es muy especial... Tiene que ver mucho con esta propuesta de la unidad", explicó sobre el espíritu del repertorio elegido para la ocasión, en diálogo con TN.

Asimismo, el intérprete reflexionó sobre el rol integrador de la figura papal en la sociedad y la importancia de transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones. "Creo que el Papa una de las cosas que viene a profundizar es la unión de todos nosotros, del pueblo argentino y lo más importante para mí son los más jóvenes, poder darles ese espíritu, que el Papa pueda charlar con los más jóvenes. Con todo el mundo obviamente, pero la generación de los jóvenes somos como el presente y el futuro que tenemos que seguir construyendo", sostuvo reflexivo.

Nahuel Pennisi.

Nahuel Pennisi y su costado religioso

Pennisi ahondó en el vínculo estrecho que mantiene con la religión desde su niñez y el valor histórico del encuentro. "A mí me llega muy fuerte porque soy un hombre de fe. En muchos canales he contado en algún momento que creo en Dios desde muy chiquito, que tuve un vínculo con la fe desde hace muchos años con catequesis, coordinar alguna comunidad... Entonces, realmente, es como cantarle a la persona que está más cerquita de Dios", expresó. En esa misma línea, concluyó: "Aparte, con la cuestión de que un Papa hace muchísimo no viene a la Argentina. Entonces, todo eso es espectacular".