Nació como Margaret y murió como James: la increíble historia del médico que vivió como hombre para cumplir su sueño

Quién fue James Barry, el cirujano británico que nació como Margaret.

Hay historias que llegan al teatro porque alguien las busca durante años y otras que aparecen casi por accidente. La de James Barry pertenece a la segunda categoría. Belén Pasqualini no sabía quién era el personaje que hoy protagoniza en (Ser) James, el nuevo unipersonal musical que construyó junto a los directores y dramaturgos Julieta Desmarás y Juan Francisco Dasso.

Pasqualini protagoniza (Ser) James, un unipersonal musical que recupera la extraordinaria historia de James Barry, el cirujano del ejército británico que nació como Margaret Bulkley y vivió toda su vida como hombre para poder ejercer la medicina. La actriz, ganadora de Premios ACE y Premios Hugo por Christiane, llegó a Barry después de haber interpretado a su propia abuela, la científica Christiane. A partir de aquel trabajo mantuvo contacto con varios discípulos de su abuela y uno de ellos le recomendó que leyera Los médicos, los enfermos y la cultura médica, escrito por su abuelo Rodolfo Q. Pasqualini. “Cuando estaba leyendo me llamó la atención un capítulo llamado La feminización de la medicina, donde encontré esta historia en solo tres renglones. Me detuve ahí y vi teatro puro”, recordó Pasqualini en una entrevista con El Destape.

Belén Pasqualini como Margaret y James en (Ser) James (PH: Silvy Galdi).

La historia era, efectivamente, material dramático de enorme potencia. James Barry fue un cirujano del ejército británico nacido como Margaret Bulkley en Irlanda a finales del siglo XVIII. Para poder ejercer la medicina, vivió toda su vida como hombre. Llegó a los rangos más altos a los que podía aspirar un médico militar, impulsó mejoras en las condiciones de higiene y logró realizar la primera cesárea exitosa de la historia. Pero a Pasqualini no le interesaba simplemente reconstruir una biografía. “No encontraba una historia lo suficientemente contundente y que resonara en mí como para meter el cuerpo y alma ahí”, explicó.

El desafío fue entonces encontrar un recorte. Porque la vida de Barry -o Margaret- contiene demasiadas aristas para caber fácilmente en una obra. “En historias grandes como esta lo que cuesta es elegir qué recorte hacer”, señaló la actriz. (Ser) James propone entrelazar dos realidades: por un lado, los últimos años de James como médico consagrado, atravesado por sus luchas internas y por la discriminación; por otro, la posible vida de Margaret, una mujer que se enfrenta al deseo de seguir su vocación en una época en la que la medicina era un territorio prácticamente vedado para las mujeres.

Retrato de James Barry, cirujano que nació como Margaret pero vivió como hombre.

No había una obra teatral previa sobre Barry. Apenas algunas experiencias performáticas en Europa del Este. Pasqualini encontró entonces en Dasso y Desmarás -quien además proviene del mundo de la poesía- a los compañeros para transformar aquella historia descubierta casi al pasar en una pieza escénica. El resultado no busca únicamente contar quién fue James Barry, sino preguntarse quién podría haber sido Margaret. “A la conclusión hermosa a la que llegamos es que James siempre es Margaret, nunca deja de ser ella. Solo que a veces es ella caracterizada de él, escondida dentro de él. ¿Pero qué pasa cuando al personaje ya no le alcanza la palabra? Canta”, adelantó Pasqualini sobre el unipersonal trash y trans que se presenta los lunes en Dumont 4040.

La actriz compuso también las letras y la música de las canciones, aunque estas no cumplen necesariamente con la función tradicional del género. “Por lo general, en el teatro musical se acostumbra a que el argumento de la obra avance en las canciones. Este no es el caso. Yo busco que las canciones pinten estados y nos muestren en otra capa o dimensión algo de lo que le está pasando al personaje, sin avanzar en la historia”, apuntó.

Esa búsqueda hace que (Ser) James sea, ante todo, una obra de actuación. El cuerpo de Pasqualini funciona como territorio de transformación y, a medida que avanza la historia, la distancia entre Margaret y James comienza a reducirse también desde lo físico. La percepción del cuerpo de la actriz se modifica sensiblemente y con ella cambia aquello que el espectador entiende por cada uno de los personajes. Es un texto que necesita ser habitado. “Me conecté con el personaje desde su vulnerabilidad. Es un personaje adorable, de una presencia impoluta, pero que no tenía ningún problema y tapujo en ir a oler a enfermos, colchones, alcantarillas o lo que fuera para descubrir dónde estaba la infección, quién estaba limpio, quién no o dónde había una bacteria”, contó.

Belén Pasqualini como Margaret y James en (Ser) James (PH: Silvy Galdi).

Una historia sobre la libertad

La figura de James Barry también permite recuperar una discusión que excede el siglo XIX. Aunque hoy es reivindicada desde estudios feministas, su historia continúa atravesada por una contradicción difícil de resolver: fue una persona que consiguió desarrollar plenamente una vocación que la sociedad le prohibía, pero que para hacerlo debió vivir ocultando una parte fundamental de sí misma.

Para Pasqualini, esa tensión vuelve a la obra especialmente contemporánea. “Es una obra que resuena mucho en la Argentina de hoy, porque la política está maltratando a las minorías. A mí me interesa que las obras de teatro que hago sean mi militancia”, sostiene la actriz, que ya había abordado en Christiane cuestiones vinculadas con la divulgación científica y el lugar de las mujeres en espacios históricamente reservados para los hombres.

“(Ser) James es una obra que habla sobre la libertad, una palabra con un uso muy bastardeado por el Presidente. Es la libertad de poder elegir el camino que vos querés y seguir, con convicción, tus deseos aunque el contexto a tu alrededor quiera que vayas para otro lado”, cerró.