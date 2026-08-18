Nacha Guevara, a sus 85, sobre cómo encontrar a tu propio creador: "Tenemos la capacidad de transformar nuestra vida"

La actriz, cantante y directora Nacha Guevara encabezará un ciclo de cuatro encuentros participativos centrados en el desarrollo del potencial creativo y la transformación personal. La iniciativa surge a partir de la extensa trayectoria de la artista dentro de la escena cultural argentina e internacional, donde a lo largo de más de cinco décadas ha explorado el teatro musical, la televisión, el cine y la canción de autor.

A través de este recorrido, Guevara construyó un perfil caracterizado por la disciplina, la reinvención permanente y la búsqueda de la excelencia, concibiendo la creatividad como una herramienta central para superar adversidades y redefinir proyectos de vida. Durante las exposiciones, la voz de Mi Ciudad y Te Quiero compartirá vivencias acumuladas en los escenarios, junto con recursos metodológicos para fortalecer la autoconfianza, superar limitaciones autoimpuestas y promover una revalorización de las capacidades individuales.

"Todos nacemos creadores. Todos tenemos la capacidad de transformar nuestra vida. La felicidad no es un privilegio: es un derecho de nacimiento. Mi deseo es acompañarlos a descubrir esa fuerza creadora que ya existe dentro de ustedes y que está esperando despertar", sostiene Nacha en relación a los encuentros que protagonizará.

La dinámica de las presentaciones se estructuró a lo largo de cuatro fechas consecutivas de un ciclo que se iniciará el 19 de agosto con la charla Cómo llegué a ser actriz, donde abordará sus primeros pasos y la formación de su vocación, para continuar el 26 de agosto con un análisis sobre Los actores y su profesión. La tercera convocatoria, programada para el 2 de septiembre, llevará el título Encuentra tu propio creador, mientras que el cierre tendrá lugar el 9 de septiembre bajo la consigna Los planes y los dioses en la actuación.

Con el lema Seamos realistas, soñemos lo imposible, la actividad busca interpelar a los asistentes a revisar convicciones, recuperar el poder personal y explorar nuevos proyectos individuales sin condicionamientos vinculados a la edad.

Nacha Guevara.

El rol social de la obra de Nacha Guevara

Nacha Guevara se consolidó hacia finales de la década de 1960 como refereente fundamental del café concert argentino. A través de esa propuesta, articularon música, teatro, canto y crítica social, estableciendo un formato interpretativo caracterizado por la síntesis dramática y la precisión técnica.

En el plano temático, el repertorio de Guevara abordó de manera recurrente el cuestionamiento a las exigencias sociales impuestas sobre la mujer, la estructura matrimonial convencional, las dinámicas del consumo masivo y las posturas éticas ambiguas. Esas problemáticas se integraron a sus espectáculos mediante un uso sistemático de la sátira y el recurso conceptual.

A lo largo de su carrera dentro del teatro musical, la artista ha mantenido un estilo enfocado en el valor expresivo de la palabra y la tensión dramática en escena. Esta postura estética de Nacha prioriza la función interpeladora y crítica del hecho artístico por sobre el mero entretenimiento de evasión.