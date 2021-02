Volvió The Selector PRO, un puente entre la música latinoamericana y británica

La sección abierta al público de Selector PRO será un programa completo con paneles de discusión y entrevistas sobre algunos de los temas más relevantes que afectan a la industria global de la música en la actualidad.

Arrancó The Selector PRO, el evento del British Council que acerca a los profesionales de la música independientes de todo el mundo, y que en su edición Reino Unido/Latinoamérica, y durará todo el jueves 25 de febrero vía online.

Esta segunda edición en formato virtual, que resulta la cuarta edición en Argentina, es llevada adelante por el British Council junto a la Asociación de Música Independiente del Reino Unido (AIM), Niceto Club (Argentina), Biche (Colombia) y Fundación Nuevas Bandas (Venezuela), y será un evento que conectará a profesionales de la música independiente del Reino Unido y Latinoamérica para promover el intercambio cultural y la colaboración mutua.

La conferencia pública incluyó la presentación de artistas que representan lo más interesante de la música emergente de Latinoamérica y Reino Unido, y cubren un amplio rango de géneros, estilos y escenas, que van desde la cumbia al electropop, el hip-hop, el trap y otros. Durante el evento se transmitirán conciertos de dos artistas por cada país -Argentina, Colombia, Venezuela y Reino Unido- que alcanzarán a miles de profesionales de la industria en todo el mundo.

Esta es la lista completa de artistas que se presentarán sus shows en el evento:

Balimaya Project (UK)

Conjunto Media Luna (Colombia)

Gran Radio Riviera (Venezuela)

Las Luces Primera (Mendoza - Argentina)

LoMáasBello (Colombia)

Lu Tacchetti (Buenos Aires, Argentina)

Penelope Isles (UK)

Virtual Animal (Venezuela)

La sección abierta al público de Selector PRO será un programa completo con paneles de discusión y entrevistas sobre algunos de los temas más relevantes que afectan a la industria global de la música en la actualidad, como por ejemplo conocimientos prácticos sobre cómo hacer mejores negocios a nivel internacional, marketing digital, cómo maximizar los ingresos online y el streaming en vivo.

"Estamos encantados con la próxima etapa del programa The Selector PRO en Latinoamérica. En los últimos años hemos oficiado de puente entre las personas, y hemos trabajado con socios locales y especialistas del sector de la música del Reino Unido tales como AIM, con el objeto de brindar formación y nuevas perspectivas. Con la pandemia, tuvimos que idear nuevas formas de trabajar. Si bien nada reemplaza el valor del contacto cara a cara, esta edición digital será un espacio para que más profesionales de Latinoamérica y el Reino Unido puedan participar, aprender sobre nuevos mercados, dialogar sobre problemas actuales, y ampliar sus redes de contactos. Son tiempos desafiantes para el sector de la música independiente, pero oportunidades como The Selector PRO ayudarán a fomentar nuevos vínculos de confianza y entendimiento que se traducirán en un gran beneficio para el sector en general, y para cada individuo en particular", expresó Cathy Graham, directora del Departamento de Música del British Council en la presentación del festival.