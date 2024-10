Sorpresa en el folklore por lo que reveló Abel Pintos: "Boca"

Abel Pintos reveló cómo se hizo hincha de Boca y su repentino cambio de club por una experiencia especial.

Abel Pintos es uno de los tantos famosos hinchas de Racing, aunque no siempre fue un fanático del fútbol hasta que vivió una situación particular con su amigo. Ese momento especial y cómo fue que cambió a Boca por el club de Avellaneda lo reveló en una conversación imperdible con Diego Milito en un programa conducido por José Chatruc: justamente dos ídolos que fueron campeones con la "Academia". "Yo quedé de River un tiempo, hasta que mi papá se cansó", también confesó el artista para generar más sorpresa en el mundo del folklore.

“Yo elegí Racing”, aclaró Abel Pintos desde un principio, ante un comentario de Chatruc de que era un “hincha nuevo”. Luego, el cantante realizó un repaso de su infancia y cómo empezó siendo un “Millonario”: “No sé si en todos lados es así, pero en Bahía Blanca había en su momento una tradición de que cuando nacía una criatura, el primero que traía la camiseta de un equipo de fútbol, lo bautizaba. Ese fue mi padrino, que cayó con la camiseta de River”.

“Cuando llegó mi papá se quería matar, porque él era de Boca. Yo quedé de River un tiempo, hasta que mi papá se cansó y dijo ‘Sos de Boca’”, agregó el músico y también aclaró que no el deporte no era lo suyo: “El asunto es que yo no le daba mucha bola al fútbol, y en casa tampoco era una cosa muy futbolera. Por ejemplo, éramos más de ir a ver bocha que fútbol. Mi abuelo jugaba, era bueno”.

“Quedé de Boca hasta lo veintipico”, reveló Pintos antes de detallar por qué cambio de la camiseta azul y oro a la blanca y celeste. “Una vuelta, nuestro amigo Andrés Giménez, hincha fanático de Racing, como no se puede ser de otra manera, después descubro, estaba un poco triste. Por algunas cosas de la vida estaba mal y no quería salir mucho de la casa”, explicó Abel ante la mirada de los dos exfutbolistas.

El Cilindro y el curioso cambio de club de Abel Pintos

Para ayudar a superar el mal momento de su compañero, el músico tomó una iniciativa que cambiaría el escudo de su pasión para siempre: “Un día, en el esfuerzo de ver cómo sacarlo, le dije ‘vamos a la cancha a ver a Racing’. Ahí no pudo decir que no, porque Racing está por sobre todo, incluso por sobre el ánimo”. En ese momento se dio el “click” en el popular compositor, en el Estadio Juan Domingo Perón, más conocido como “El Cilindro” de Avellaneda. “Cuando entramos a la cancha que empecé a subir las escaleras y empezó a aparecer el estadio, me enamoré”, resumió con emoción.

“Fue algo que no lo pensé y no lo planeé”, advirtió ante la sorpresa de Milito y Chatruc. Además, reveló que toda su rutina cambio desde ese partido que fue a alentar al histórico rival de Independiente. “A los 20 días me encontré que me pasaban cosas que no me habían pasado en la vida, me preocupaba por cómo habían salido los partidos. Ahí le digo a uno de mis amigos: ‘Me parece que me hice de Racing’”. El curioso dato que contó el exdelantero, tras escuchar el relato, es que Ariel, el hermano de Abel, es hincha del “Rojo” igual que Gabriel Milito. Ambas familias se dividen por los clubes del Avellaneda.