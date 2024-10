Diego Milito rechazó a un aliado de Macri en Racing y descartó a la SAD: "No hay lugar"

Diego Milito habló de todo sobre las elecciones en Racing.

Diego Milito rechazó a un aliado de Mauricio Macri en Racing y descartó a la SAD (Sociedad Anónima Deportiva) en el club de Avellaneda. El ídolo y candidato a presidente de la "Academia" habló de todos los temas a menos de dos meses de las elecciones, en las que irá como cabeza de la agrupación Racing Sueña. Allí disputará los comicios contra el oficialismo (Christian Devia, con el presidente Víctor Blanco como candidato a vice primero) y contra otro opositor como Miguel Jiménez.

El exdelantero de 45 años fue entrevistado por el periodista deportivo Alejandro Wall en Tiempo Argentino y se refirió a la situación política de la institución. El símbolo albiceleste aseguró que el exgerenciador Fernando Marín, de histórico vínculo con Macri, no está en su proyecto profesional y reiteró que la eventual llegada al cargo no significará la inserción de una empresa al mando de la entidad.

Milito descartó a Marín y a la SAD en Racing si gana las elecciones: "No está dentro de nuestro proyecto"

Consultado al respecto de los dos elegidos como candidatos a vicepresidente por su espacio, Hernán Lacunza y Martín Ferré, el "Príncipe" explicó que se inclinó por ellos "porque son dos grandes racinguistas, dos socios vitalicios" y agregó: "Porque creo que tienen la capacidad para acompañarme en este proyecto. Compartimos valores y visión profesional. Tienen experiencia en gestión y en la parte política. Y son dos racinguistas de ley, no podemos perder de vista eso. Me parece que son las personas correctas para acompañarme. No sólo ellos, hay mucha gente detrás en este proyecto". Más allá de que Lacunza fue ministro de Hacienda de Macri en el gobierno nacional, el ex Selección Argentina remarcó que "acá no hay colores políticos, acá el único color es el celeste y blanco".

"La gente sabe, me conoce, para mí Racing es sagrado y lo voy a cuidar más que nadie. Me involucro para eso. No hay ningún fantasma acá. No hay PRO, no hay peronismo, no hay radicales, no hay libertarios, acá lo único que hay es racinguismo", insistió el exfutbolista. De hecho, consideró que "el escudo está por encima de los nombres propios".

Milito explicó por qué eligió a Lacunza, exministro de Hacienda de Macri

Acerca del economista que desató la polémica entre muchos hinchas, el ex Inter aseguró que "Hernán es un socio vitalicio que va a la cancha desde que tiene uso de razón. Y si buscás en todas las Comisiones, hay de todos los partidos políticos". "Como ministro de Economía bonaerense, fue el artífice de que tengamos más tierras en el Predio Tita y de poder escriturar. Por eso Racing hoy tiene la escritura, fue una gestión que arranqué en el 2017. Me fui con una carpetita a verlo, eso no podemos dejar de obviar", recordó. Y puntualizó: "En nuestro caso es lo mismo, hay diversidad. Martín (Ferré) viene de otro lugar (del peronismo). Hay gente como Diego Bartalotta, Flavio Nardini está en la asamblea, está Leandro Rodríguez Hevia... Tenemos gente que nos acompaña que nada tiene que ver con lo político. Yo no vengo de la política. Lo que quiero es que me acompañe gente con capacidad, con visión y con valores".

Otras definiciones de Milito sobre las elecciones en Racing

Su relación con Marín, exgerenciador del club y amigo de Macri:

"Fernando no está en nuestro armado político y no está dentro de nuestro proyecto. No hay más nada que aclarar. Lo conozco del 2001 (cuando fue campeón como jugador). Como lo conozco a (Massimo) Moratti del Inter. Han sido parte de mi historia como futbolista., pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. No está dentro de este proyecto, es algo que quiero dejar bien en claro. Y sobre la escritura del predio, ya conté cómo se consiguió... Pero quiero ser contundente respecto a esto porque me intentan vincular a temas con los que no tengo nada que ver como las SAD, algo sobre lo que ya me he explayado al respecto".

Milito descartó a Marín, aliado de Macri, para el nuevo Racing si gana las elecciones.

La SAD en Racing:

"No hay lugar para las SAD en el fútbol argentino. Yo creo absolutamente en las asociaciones civiles sin fines de lucro. Bien administradas, con cuadros profesionales. Tenemos un millón de casos de éxito en nuestro fútbol. Entonces, no hay lugar para las SAD. Yo ya me manifesté y me sigo manifestando. Yo me formé en una asociación civil y soy un convencido de que los clubes son de los socios. Tenemos que administrarlos bien, con gente profesional".

Ferré, el candidato a vice segundo que viene del peronismo:

"No lo pensé para equilibrar a Lacunza sino por su capacidad, por lo que nos puede brindar, porque es un tipo del club, conoce muy bien a Racing. Es un profesional, tiene experiencia y nos puede brindar un montón de cosas".

Cuándo son las elecciones en Racing en 2024

Los comicios que se llevarán a cabo en las instalaciones del club de Avellaneda serán el domingo 15 de diciembre.

Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones en Racing

Christian Devia, con el actual presidente Víctor Blanco como vicepresidente primero. Diego Milito (oposición). Miguel Jiménez (oposición).

Elecciones en Racing: los ejes de la plataforma de gestión que propuso Milito