Sorpresa en el folklore por lo que contó el Chaqueño Palavecino: “Sirve para todo”

El popular Chaqueño Palavecino fue consultado sobre su cuidado personal y reveló un secreto que asombró a todos en el folklore.

El Chaqueño Palavecino es una de las figuras más famosas de la música argentina y una legenda del folklore que, con más de 40 años de trayectoria, sigue brillando en cada presentación a lo largo del país. Pero los amantes del tradicional género musical no sabían un secreto particular del cantante que salió a la luz en una de sus últimas entrevistas televisivas. Ante una pregunta sobre su cuidado personal, el folklorista reveló que utiliza grasa de iguana.

El momento particular tuvo lugar en el programa de Sebastián Wainraich, quien lo encaró al Chaqueño Palavecino en un segmento llamado “Pregunta Fuerte” y lanzó sin vueltas: “¿Es verdad que sos muy coqueto y que usas grasa de iguana y plantas de aloe vera para cuidarte la piel?”. Al lado del popular cantante esperaban la respuesta, con mucha expectativa, la modelo Nicole Neumann y el ex boxeador y campeón del mundo Sergio “Maravilla” Martínez.

“Sí, tengo mucha aloe vera en mi casa”, comenzó la respuesta del artista salteño sin dar más detalles sobre el uso de la planta que es muy famosa por las propiedades curativas. Luego, el Chaqueño Palavecino agregó: “Lo de la iguana sí, de donde vengo, no solo la grasa, le hemos sacado hasta el cuero, pobre”. El dato particular generó el asombro de todos y la advertencia del conductor y humorista: “Cuidado que al lado tenés a Nicole, que es vegana”.

“La grasa de iguana es increíble. Si te comes un poco, si alguna bicha te pica por ahí, la grasa de iguana te salva”, completó el músico durante su participación en el programa "La noche perfecta". Sin embargo, en otra entrevista ya lo había revelado y comentó: “Me pongo grasa de iguana, es la más curativa, sirve para todo. La de gallina también”. Así lo detalló ante la revista Caras, en 2017. “No soy tan delicado pero me cuido. Hasta como verduras porque ya me estoy poniendo viejo, pero si hay asado, prefiero el asado”, expresó aquella oportunidad.

Volviendo a la entrevista de esta semana, el Chaqueño Palavecino también repasó que realizará una gira internacional en España en 2025 y señaló: “Estoy cumpliendo 40 años de lo mío. Dicen que burro viejo no agarra paso, pero yo a los 24 años me subí a un escenario, a los 28 grabé mi primer casette. Lo hice yo, porque era de boca en boca y en el norte. No me instalé en Buenos Aires en ese tiempo, como lo han hecho muchos, que en realidad es una forma. De ahí seguí hasta el día de hoy, gracias a Dios, adelante”.

El folklore y el transporte público, en shock por lo que se supo del Chaqueño Palavecino en un colectivo

Como bien repasamos, el año del Chaqueño Palavecino estuvo atravesado por una seguidilla intensa de recitales en la celebración de los 40 años en la música. Además de eso, lanzó nuevas canciones de su disco “Quien me quita lo cantado” y colaboraciones con otros artistas. Pero también se convirtió en tendencia en las redes sociales por otra historia desconocida.

Con el lanzamiento del tema “Guitarrero de amanecidas” de Los Tekis, con las colaboraciones de Sergio Galleguillo y El Chaqueño Palavecino. El videoclip despertó muchas reacciones cuando se lo vio al creador del tema “Amor salvaje” manejando un colectivo. Esto hizo que vuelva a la luz una desconocida historia ligada al transporte público: El Chaqueño fue chofer de colectivo.

Desde los 23 años hasta los 37, trabajó como chofer de micros de larga distancia en las empresas Atahualpa y La Veloz del Norte. "Creo que ahí nació el solista, me acostumbré a escucharme", expresó el cantante en una entrevista brindada tiempo atrás. El rodaje del videoclip le generó muchas emociones, ya que recordó su etapa de colectivero que duró nada menos que 14 años.