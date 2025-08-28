Soledad Pastorutti le dedicó un posteo de redes a su abuela.

Soledad Pastorutti compartió en sus redes sociales un posteo dedicado a su abuela Valeria en el día de su cumpleaños, el primero que transita después de su muerte. La artista de folklore escribió hace algunos meses un sentido texto a su abuela tras su fallecimiento y, en esta ocasión, decidió rendirle homenaje de nuevo.

La intérprete de canciones como Tren del Cielo y El Bahiano publicó en una de sus historias de Instagram una imagen con su abuela cuando ella era apenas una bebé, que la entonces joven Valeria tenía en sus brazos. "Te extraño cada día. Feliz cumple, Vale", escribió Soledad Pastorutti en su publicación de redes.

Soledad Pastorutti siempre aseguró tener un vínculo súper estrecho con su abuela Valeria, a quien le dedicó una canción que incorporó en su disco Parte de Mi, lanzado en 2020. En el track, la artista cuenta la historia de amor de Valeria y Pascual, su abuelo, y las dificultades que los enamorados debieron enfrentar en la primera mitad del siglo XX, por la procedencia pobre de ella y el mejor posicionamiento económico de él.

El posteo de La Sole.

La canción de Soledad Pastorutti a su abuela Valeria

Ella flaquita y pobre, él algo tenía

Un poquito de campo y sus ojos de almíbar

Sin importar ninguna opinión de familia

Juraron un amor para toda la vida

La toalla, el crucifijo y una lapicera

Regalos de una boda en pañuelo de seda

Dijeron sí, una tarde cerca de la escuela

La gente murmuraba: "qué novia tan bella"

Se casó la Valeria

Por ser la novia más bella

Por amor, porque quiso

Por ser simplemente ella

Se casó con el hombre

Que le regaló una estrella

Cuando dice su nombre

Sus ojos de amor destellan

La foto con la moto del tío de afuera

El cura de Casilda y la suegra con nuera

Con cara de velorio miraba la escena

Se consolaba con la nueva cenicienta

Luego pasaron años de amor sin barrera

Él tuvo que marcharse, aunque no lo quisiera

Se lo llevó su Dios, al que siempre le reza

Amores como esos ya casi no quedan

Las sentidas palabras de Soledad Pastorutti tras la muerte de su abuela Valeria

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas, tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito. Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa", escribió Soledad. Y cerró: "Ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo... Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda… No hay domingos de pastas… Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo… En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido… deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz".