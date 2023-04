Se anunció cuándo será la segunda fecha de 5 Seconds of Summer

El grupo de pop australiano 5 Seconds of Summer anunció un segundo Luna Park en su estadía en Argentina.

El cuarteto pop australiano 5 Seconds of Summer que hace seis años no visita Argentina, añadió un segundo recital en el estadio porteño Luna Park para el 19 de julio tras haber agotado las localidades para el recital del jueves 20. En estas presentaciones la banda oriunda de Sydney estará mostrando el material de su quinto de estudio 5SOS5, además de los grandes éxitos musicales acumulados a lo largo de una década de exitosa trayectoria.

En tal sentido, la agrupación aprovechará también para poner a los fans locales al día con los discos Youngblood, de 2018, y Calm, de 2020, ambos lanzados luego de su paso de 2017 por el Luna Park. Precisamente, Calm fue el centro de la postergada gira Take My Hand World Tour, realizada el año pasado por Europa y Estados Unidos, tras el obligado parate por la pandemia de coronavirus.

Integrado por Luke Hemmings, en voces, piano y guitarra; Michael Clifford, en guitarra y voces; Calum Hood, en piano, bajo y voces; y Ashton Irwin, en batería y voces; el grupo irrumpió con fuerza en la escena con su disco debut de 2014, que llevaba el nombre de la banda, y con Sounds Good Feels Good, de 2015. Allí acumuló éxitos como She Looks So Perfect, Ghost of You y Amnesia, a los que en los últimos años sumó Complete Mess, Me Myself & I, Teeth, Old Me y la banda sonora de la serie 13 Reasons Why, entre tantos. Las entradas para este segundo concierto de 5 Seconds of Summer en el Luna Park están disponibles a través del sitio Ticketportal.

La polémica denuncia que involucró a Michael Clifford, el guitarrista de 5 Seconds of Summer

En 2020 Michael Clifford, guitarrista de la banda australiana 5 Seconds of Summer, rechazó las denuncias que se habían lanzado en su contra desde una cuenta anónima de Twitter, en la que se afirmaba que "solía invitar a chicas menores de edad a sus habitaciones de hotel después de los conciertos" de la gira realizada en 2014 junto a One Direction. "Me siento con el corazón roto por leer estas cosas que se están diciendo", replicó el músico en sus redes sociales, en una serie de posteos en los que remarcó que esas acusaciones son "más que falsas".

Como argumento, el guitarrista recordó que en los mencionados conciertos nunca lo dejaban tomar contacto con el público, algo que confirmó su ex manager Adam Wilkinson, al señalar que los integrantes de la banda "siempre fueron acompañados desde el escenario hasta el camarín por varios guardaespaldas y técnicos", por lo que sentenció que "no hay posibilidad de que esto hubiera ocurrido". La cuenta @knowyoureta de Twitter publicó un hilo de mensajes en los decía que Clifford "en una ocasión invitó a una fan a su hotel después de un show y comenzó a tocarla inapropiadamente".

Aunque las acusaciones fueron borradas al poco tiempo, tuvieron varias réplicas en diversos medios de comunicación, lo que instaló el tema. "A mi nunca me dejaron mezclarme con el público en un concierto. De todas formas, nunca lo habría hecho. Nunca haría algo así. Estoy molesto", replicó el guitarrista. Aunque luego sembró confusión con otro mensaje, al expresar: "Lamento mucho haber lastimado a nadie. Nunca fue mi intención. Era tan ingenuo y me daba vergüenza y lo siento mucho. Seguiré siendo mejor y seguiré cambiando. Nunca quiero dañar a nadie otra vez".