"Resistencia": Baglietto se animó a hablar de los discursos de odio en Argentina

Juan Carlos Baglietto habló tras los dichos de Javier Milei.

Juan Carlos Baglietto fue parte de la grilla de la primera luna en el Festival de Folklore de Cosquín 2025 y, en la conferencia de prensa del mismo, se pronunció sobre los mensajes de odio y el rol de los artistas en este contexto. El músico fue contundente en sus declaraciones sobre las maneras de resistencia y en su defensa al arte como transformador social.

Después de las declaraciones machistas, homofóbicas y transfóbicas de Javier Milei en su discurso de Davos, Baglietto habló de este tema y, aunque no nombró de manera explícita al Presidente de la Nación, se entendió que sus declaraciones se relacionaban con los mensajes de odio esbozados por el libertario. Julia Zenko, también presente en la conferencia, apoyó el descargo de su compañero y aseguró que las canciones elegidas para su show en Cosquín 2025 tuvieron que ver con el actual contexto social argentino.

"Tratarse bien y generar proyectos que sean valiosos y emocionantes, eso también es generar un espacio de resistencia artística", pronunció Baglietto ante los periodistas. Y agregó: "Un espacio que siempre va a estar, brindando una opinión certera o no, pero opinión al fin, que no es callable, no lo fue ni en los momentos más duros. Siempre la poesía y el arte se las ingenió para decir en los momentos más complejos".

Al mismo tiempo, Julia Zenko -quien también fue parte de la primera luna coscoína- pidió la palabra tras el discurso de Baglietto y añadió: "Esta noche quedó bien claro lo que queríamos transmitir arriba del escenario de Cosquín y la respuesta del público fue hermosa, a nosotros nos une el amor por la vida, por la música, por la libertad verdadera, el compañerismo, por la amistad".

Juan Carlos Bagglieto.

Juan Carlos Baglietto, sobre la crisis económica en Argentina

"Voy al supermercado, llevo a mi hija menor al colegio, cargo combustible y trabajo de una actividad que al gobierno le parece secundaria. Pero así y todo, lo hacemos. Así y todo estamos presentes y tenemos un método de laburo que nos permite laburar desde hace cuarenta y pico de años independientemente de quién esté en el poder", comentó Baglietto sobre cómo vive la crisis socioeconómica en Argentina. Y sumó: "Somos independientes antes de los independientes. Eso nos permite llegar a casi cualquier lugar de Argentina con la misma calidad y cariño, acá en la calle Corrientes o en la frontera de Formosa".

La palabra de Nancy Duplaá sobre el ataque a la cultura de La Libertad Avanza

"Yo estoy muy amargada. Cuando atacás a la cultura o a la educación, vas contra el corazón de algo: cuando vas a ver una obra, te provoca cosas; cuando escuchás una canción, te provoca cosas. Ajustar la cultura es querer matarnos por dentro, no darnos bienestar. Voy a decir algo que por ahí no está bien, pero es tan importante como la comida: obvio que la comida es mega necesaria para subsistir, pero a lo otro lo necesitamos para estar contentos y crecer por dentro, para madurar, para disfrutar. Lo que me amarga es tener un gobierno que uno de sus principales objetivos sea exterminar eso", comento Nancy Dupláa en diálogo con este medio.