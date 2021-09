Quién es Fer Palacio, el DJ que le pondrá música a la Selección de Messi

Quién es Fer Palacio, más conocido como Ferpa, el DJ que pasará música en la fiesta por la consagración argentina en la Copa América.

Fernando Palacio es uno de los artistas que participarán en la celebración que organizó la AFA para festejar la Copa América obtenida por el equipo capitaneado por Lionel Messi en julio pasado. De maquinista del tren Sarmiento a pasar música en las canchas más importantes del fútbol argentino, te contamos quién es este DJ de 31 años que se hizo famoso gracias a sus populares sets llamados Previa y Cachengue.

Antes de comenzar su vida como trabajador de ferrocarriles, Fernando Palacio intentó dedicarse a diferentes ramas. Trabajó en el rubro textil, en una concesionaria y hasta estudió Ingeniería en Sistemas, pero a pesar de sus diversas búsquedas, Ferpa sabía que su destino era otro. "Siempre estuve en la búsqueda de algo que me apasionara e iba cambiando. Muchas veces mi entorno no me apoyaba", reconoció el DJ en diálogo con Clarín. Por insistencia de su padre, que trabajaba de lo mismo, Fer Palacio debió rendir varias veces el psicotécnico para convertirse en maquinista del ferrocarril Sarmiento.

Todo empezó a cambiar cuando en el 2017 les propuso a un grupo de amigos abrir un bar y él empezar a moverse como DJ. Gracias al recibo de sueldo del Sarmiento, un préstamo y los ahorros de todos, consiguieron alquilar una casa en San Antonio de Padua en el oeste del conurbano bonaerense para armar un "barcito bailable", donde Ferpa dio sus primeros pasos como DJ. Sin experiencia ni conocimientos y solo con un controlador que se había comprado para practicar, Palacio comenzó a vivir su sueño.

Sin hacer ningún curso y viendo tutoriales en YouTube, Fer Palacio fue puliendo sus habilidades como DJ. La cuarentena le dio un impulso totalmente impensado gracias a los remix de Previa y Cachengue que preparó y que se difundieron hasta el hartazgo en la principal plataforma de videos, donde tiene más de un millón y medio de suscriptores. Pero el boom total llegaría recién cuando empezó a presentarse en algunos de las canchas más importantes del fútbol local.

Los estadios del fútbol argentino como sede de sus shows

El primer club en recibir a Ferpa para que brindara un show fue San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain. Para el DJ fue algo muy especial porque es hincha del conjunto azulgrana. Pero así como San Lorenzo fue el primero en recibirlo, fueron diversos los clubes que hicieron lo propio y tuvieron a Ferpa en su verde césped: Estudiantes, Huracán, Argentinos Juniors, Independiente, Racing y Lanús. Pero sin dudas el momento cúlmine será cuando se presente este jueves 9 de septiembre en el Monumental festejando la Copa América que obtuvo la selección de Lionel Messi.