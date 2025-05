Publicaba canciones como propias, pero era plagio: la denuncia que causó escándalo en la música

El mundo de la música tiene muchas aristas a tener en cuenta independientemente de la obra de un artista, como por ejemplo, la presencia de un mánager, jefe de prensa, community manager, equipo de abogados, entre otros. Lo que se filtró en el último tiempo en este rubro tiene que ver con un escándalo de índole legal, ya que un reconocido guitarrista publicó canciones como propias, pero recibió una denuncia por plagio.

Las redes sociales tienen la particularidad de tener a muchos artistas que las utilizan para mostrar sus canciones o su destreza a la hora de ejecutar un instrumento con el objetivo de darse a conocer. En los videos publicados, pueden verse temas de autoría propia o covers reversionados a su estilo.

En este caso, un reconocido guitarrista dentro del mundo de las redes sociales volcó todo eso en sus perfiles. Se trata del italiano Giacomo Turra, con un gran enfoque funk en sus ejecuciones que le valió muchos mensajes recibidos de todas partes del mundo. Sin embargo, el europeo sufrió un duro revés.

Escándalo en la música: la denuncia por plagio a un reconocido guitarrista

El bajista y creador de contenidos Danny Sapko lo acusó de robar canciones de otros artistas y hacerlas pasar como suyas. Esto se pudo observar en un video que publicó en su canal de YouTube, donde había solos de guitarra de Giacomo que eran exactamente iguales que los de otros guitarristas.

"Esto es una de las cosas más increíbles que he visto en la música. No reconoce debidamente al artista, las hace pasar como suyas y vende tablaturas y temas sueltos en su sitio web y en Patreon", reveló. Por esta situación, la casa de música Andertons y marcas importantes como Ernie Ball y Fender eliminaron los videos en los que aparece Turra de sus canales oficiales.

"El verdadero delito es que se vendieron como transcripciones originales de Giacomo, sin que nada de ello llegara a la fuente original", dijo Sapko. Alex Hutchings, uno de los guitarristas que denunció al italiano por plagio, rompió el silencio y fue contundente a la hora de referirse a esta situación. "Giacomo, si estás viendo esto, no pretendo que te pase nada malo, solo quiero explicarte cómo me hizo sentir para que entiendas el impacto en los demás. Tu video tuvo unas 250.000 visualizaciones y mi video original se estancó en 6.000. Eso es lo que duele. Es esa tergiversación de ti mientras interpretas el estilo de otro. Ojalá pueda aprender y crecer como hombre", señaló.

Por su parte, Giacomo Turra no subió más videos desde principios de abril y en medio de las denuncias, habló y dio su versión de los hechos. "Juro que estos artistas fueron acreditados en los videos. No solo eso, sino que la mayoría incluso compartieron el video, lo comentaron y me enviaron mensajes. Debió haber algún error al dar crédito a estos artistas, ya que probablemente no se veían con claridad en los videos, y probablemente también debería haber respondido a los comentarios", indicó.