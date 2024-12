Paula Prieto presenta su nuevo EP: "Me entusiasma experimentar con mi sonido" // Foto: Gentileza prensa.

Paula Prieto cierra un año de crecimiento y expansión musical con un fecha imperdible en Argentina como parte de su gira Paula Tour. Tras un recorrido internacional que la llevó por Europa, México y Colombia, la artista regresa al país para presentarse el 6 de diciembre en Camping, Buenos Aires, con un formato renovado, que incluye la incorporación de teclado y batería junto a su característico dúo de voz y guitarra. La artista nacida en California, pero criada en Argentina, interpretará en vivo el material de su EP Esto es para mí ofreciendo un espectáculo íntimo y profundamente emocional.

¿Qué significado tiene para vos este regreso a Buenos Aires con el "Paula Tour" y cómo influyó en tu conexión con el público local tras tus experiencias internacionales?

- Creo que es lindo volver a casa siempre. Hay algo que pasa cuando te vas y viajás donde casa no se siente más como un lugar en el que estás "atrapado" y del cual tenés que lograr salir, sino que se vuelve como un refugio y un lugar a dónde volver. Tu hogar. Supongo que ya no me refiero solo a la música acá, sino a algo general en la vida. Pero con mi proyecto siento que pasa eso. Siento que acá estoy en casa otra vez. Que puedo probar, jugar, volver a conectar con personas que están siguiendo mi música desde hace mucho o poco y seguir creciendo junto con ellos. Siento que tengo la libertad de probar cosas nuevas, experimentar, cambiar y como que entre todos vamos viendo si está bueno o no. Y ya después de eso salgo y hago eso mismo en alguna otra parte del mundo.

Por lo menos eso siento que pasó hasta ahora. Por casi 7 años he estado tocando acá sola con mi guitarra y todos esos años de hacer y aprender siento que me dieron la confianza y la comodidad para de repente salir y hacer eso mismo capaz hasta en países donde ni siquiera hablamos el mismo idioma y que de alguna manera igual pase algo en vivo porque ya tuve mi escuela de eso acá en casa. Ojalá pase lo mismo ahora que estoy cambiando de sonido y de formato.

Después de casi dos años desde el lanzamiento de Esto es para mí, ¿qué aprendizajes o transformaciones sentís que se reflejan en tu música y en tu manera de interpretar en vivo?

- Por un lado, hoy no canto esas canciones tan destrozada en vivo porque ya es una situación que superé (se ríe). Lo cual es lindo para mi salud mental. Algunas incluso van redefiniendo o encontrando nuevas situaciones a las que apegarse, entonces cuando las canto encuentro lugares nuevos desde donde interpretarlas. Siento que realmente ya no son mías las canciones, se volvieron de los demás, que creo que es importante que suceda eso con la música, y es muy especial poder sentir eso cuando voy a tocarlas en vivo. Lo que más rescato de este disco es la conexión humana que generó, y de la que me concientizó… Creo que por primera vez en mi vida entiendo realmente la fuerza, y la función de la música en nuestras vidas o en la sociedad. Me hace sentir responsable de lo que saco, pero también más liviana, porque al final del día lo único que tengo que hacer es seguir viviendo y traduciendo o intentando materializar mis propios procesos en una forma que a mi me guste, y eso naturalmente va a encontrar las personas que lo necesiten, quieran o estén abiertas a recibirlo en el momento que sea necesario.

Tu nuevo single Mirá mamá parece tener una carga emocional importante. ¿Cómo surge esta canción y qué lugar ocupa en esta nueva etapa de tu carrera?

- Esta canción en realidad surge entre mi disco anterior y antes del disco que viene, como parte de ninguno de los dos. Este año ha sido de mucho cambio y transformación interna, de muchos procesos personales, y la canción salió en uno de esos momentos más vulnerables míos, así como todas mis otras canciones, como parte de mi forma de procesar las cosas que vivo y atravieso. Creo que era importante para mí poder sacarla ahora, y no tener que guardarla y sacarla en un momento más “conveniente” o “lógico”, es decir después del disco que estoy por sacar, porque la música sigue siendo un espacio puro dentro de mi día a día, para poder crear de una forma libre o de ser un lugar catártico si lo necesito y creo que el momento en el que sacás algo es importante porque tenés que creer y poder vivir eso que estás exponiendo… Que a veces por los tiempos de las cosas no termina sucediendo eso. Sale un disco años después de que lo viviste y a la hora de tocarlo en vivo ya no podés cantar las canciones con la misma fuerza. Además, no poder sacar tal o cual canción o disco porque no encaja dentro de la línea de tiempo que tenemos programada para "X" lanzamiento no es algo que quiero que ocurra en mi carrera, así que esto es una forma de ponerme firme en eso aún desde ahora que siento que recién estoy arrancando.

El formato íntimo de esta gira, acompañado de un trío, sugiere una conexión más directa con el público. ¿Qué buscás transmitir con esta propuesta y cómo fue la respuesta hasta ahora?

- En realidad el formato trío es mi intento de empezar a salir un poco del formato tan íntimo que he hecho siempre, que ha sido yo sola con mi guitarra. Estoy empezando a mostrar otro lado musical mío que me gusta mucho y me divierte, especialmente para el vivo, con batería, sintes, guitarra eléctrica. Más que nada porque el disco nuevo lo escribí específicamente intentando salir de canciones que son guitarra y voz nada más, y quiero empezar a mostrar esas canciones más cerca a lo que son en el disco y no teniendo que adaptarlas a un formato solista. El show en La Tangente en julio fue mi primera vez presentando ese formato, y tenía bastante miedo la verdad. Miedo a que los que fueron a escuchar reaccionen como con Bob Dylan cuando apareció con guitarra eléctrica en Newport. Pero al parecer hasta gustó más ese set que el mío solo, lo cual no sé si es bueno o malo (se ríe).

Siempre esa parte sola mía con la guitarra va a estar, pero estoy entusiasmada de empezar a experimentar más musicalmente y de ir mostrando ese proceso metamórfico en vivo con público y no solo en la sala de ensayo, que las personas sean parte del proceso de transformación de mi proyecto y no salir solo cuando esté definido y armado ya esa ‘Paula’ nueva que está empezando a salir.

Dónde comprar entradas para Paula Prieto en Camping

Paula Prieto invita a sus seguidores a compartir una velada especial, en la que la intimidad de su música y su particular visión sobre el escenario darán vida a una noche de conexión y emoción. Las entradas se encuentran disponibles a través de Camping Tickets.