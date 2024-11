Papelón: un libertario quiso apurar a Dillom y el artista lo expuso delante de todos

El video de Dillom con un tuitero libertario en un avión que se volvió viral en las redes sociales.

Dillom es uno de los jóvenes artistas del momento y en las últimas horas, se convirtió en tendencia por una situación ajena a sus compromisos en el mundo de la música. Un militante libertario de Twitter se encontraba en el mismo vuelo que él, le sacó una foto insultándolo y cuando el cantante se enteró a los pocos minutos, lo expuso delante de todos en lo que se trató de un video viral con un centenar de reacciones en las redes sociales.

En horas de la mañana del jueves 7 de noviembre, ocurrió una situación insólita que lo involucra al joven artista de 23 años, Dillom. Todo comenzó cuando un tuitero libertario conocido bajo el nombre de "La Pistarini" publicó una imagen del cantante y lo insultó sin tapujos.

"Lo último que me faltaba, coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom", lanzó. A los pocos minutos, Dillom se hizo eco de este posteo y no se quedó callado. "¿Y porque no venis a decirmelo en la cara tetón? Decí que no tenés foto de la cara, sino te busco y te doy un sopapo", soltó el artista, visiblemente fastidioso por lo que hizo el libertario.

Otro usuario de Twitter que se encontraba en el mismo avión que ellos dos, le advirtió a Dillom dónde estaba La Pistarini y tomó la decisión de ir buscarlo a su asiento. "¿Vos sos Pistarini, el que sube fotos mías a Twitter?", le dijo mientras filmaba toda la situación. "Andá tranquilo", se escuchó decir por parte del tuitero, quien se agazapó. "Mirá que guapo que sos ahora, pelotudo. Portate bien", le ordenó el artista. Esta situación desencadenó un sinfín de reacciones en las redes sociales y armó un debate sobre cómo deberían reaccionar las personas famosas si reciben insultos y agravios de manera desmedida.

El ida y vuelta de "La Pistarini" con Dillom en Twitter.

El folklore no lo puede creer: El Chaqueño Palavecino y Martín Menem, juntos

El reconocido cantante y referente del folklore argentino, Oscar Esperanza, conocido como el "Chaqueño Palavecino", fue homenajeado en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo en conmemoración a sus 40 años de trayectoria musical y a su valioso aporte a la cultura del país.

El evento contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quien destacó la importancia del reconocimiento a uno de los artistas más importantes del folklore argentino. Menem expresó: "Lo tengo acá hoy, más allá del cargo que tengo, me siento emocionado como ciudadano y le toca darle el reconocimiento de esta Cámara, así que muy feliz por esto".

El "Chaqueño Palavecino" agradeció a todos los interesados en realizar este homenaje y señaló: "Yo solo quería cantar, quería llegar, quería representar a mi país, mi región, a la argentinidad; y nos encontramos acá, con cuarenta años ya de trayectoria, agradecido a Dios por llegar a la gente en todos estos años ininterrumpidos con la música". El reconocido artista ha logrado cautivar al público a lo largo de los años con su música y se ha convertido en un referente del género.

La diputada nacional Yolanda Vega, impulsora de la iniciativa de este reconocimiento, también se mostró emocionada y contenta por poder destacar la figura del "Chaqueño Palavecino". Vega expresó: "Iniciamos este trabajo desde el Congreso con un proyecto de resolución, para destacar a una figura que ha trascendido las fronteras de Argentina y el mundo y que cumple cuarenta años de una gran trayectoria. El Chaqueño Palavecino ha hecho crecer nuestra cultura y nuestro folklore".