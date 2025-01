No Te Va Gustar estrenó el segundo adelanto de Cómo Me Gusta Verte Reír, su nuevo disco en vivo, y se trata nada menos que de la versión que hicieron de Ese Maldito Momento en el Estadio Vélez Sarsfield junto a Pato Sardelli de Airbag. De esta forma, la banda uruguaya comienza el 2025 tras los casi 70 shows que dio en el 2024 en su Gira Internacional 30 Años.

Un concierto masivo en la Rambla de Montevideo y cuatro Movistar Arena de Buenos Aires agotados fueron un cierre de año más que especial para No Te Va Gustar, que festejó sus 30 años de trayectoria con una gira internacional. Además, también lanzaron la versión de No era cierto que hicieron en el Estadio Vélez Sarsfield el pasado 17 de abril, en lo que fue el primer adelanto de Cómo Me Gusta Verte Reír, su nuevo disco en vivo, y la continuación de Desde Acá Qué Cerca Queda El Cielo -disco y película en vivo grabado y filmado en Bogotá, Colombia-.

Ahora, la ya histórica banda uruguaya estrenó Ese Maldito Momento junto a Pato Sardelli de Airbag, en lo que es el segundo adelanto de su próximo disco en vivo. Con su habitual destreza en la guitarra y el dramatismo propio de su voz y estilo, Sardelli le aportó un condimento extra a una de las canciones más queridas de No Te Va Gustar. Es el comienzo del 2025 para la banda liderada por Emiliano Brancciari después de un agitado 2024 con los casi 70 shows que conformaron la gira internacional 30 Años.

¿Cuándo y dónde toca Rubén Rada en Buenos Aires?

El concierto de Rubén Rada en Argentina será el próximo viernes 14 de febrero de 2025, una fecha perfecta para celebrar el Día de los Enamorados con buena música y compañía especial. El evento se llevará a cabo en el C Art Media, ubicado en Av. Corrientes 6271, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las puertas del recinto se abrirán a las 19, y el show comenzará puntualmente a las 21. Este espacio es conocido por su excelente acústica y ambiente, ideal para disfrutar de un artista del calibre de Rubén Rada.

¿Cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas?

Las entradas están disponibles en dos categorías de preventa, ofreciendo opciones para diferentes presupuestos:

Preventa 1: $25.000.

Preventa 2: $30.000.

Para adquirir tus tickets, podés hacerlo a través de la plataforma Passline, que también permite opciones de pago digital como la Carta QR. Es recomendable comprar tus entradas con anticipación, ya que el evento cuenta con una alta demanda y los cupos son limitados.