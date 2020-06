Murió Pau Donés: sus grandes éxitos en Jarabe de Palo

La muerte del cantante Pau Donés del grupo Jarabe de Palo sacudió al mundo de la música española y latina. El compositor junto a su banda fueron creadores de grandes hits en las últimas décadas. Con 12 discos acuesta, los músicos españoles se preparaban para un nuevo material.

En abril de este año, Pau Donés anunció su vuelta a la música, luego de un año de retiro, junto a Jarabe de Palo. A fines de mayo, la banda lanzó su single “Eso que tú me das”, parte del albúm “Tragas o escupes”. La canción de despedida.

El grupo español irrumpió en el mundo de la música a mitad de los ‘90. Si primer disco fue La Flaca, y su corte difusión, la canción homónima, fue un hits en 1996.

Dos años después, en 1998, Jarabe de Palo lanzó el disco Depende, y su canción homónima inundó las radios de España y América Latina. En la actualidad, el tema sigue siendo una de los más escuchadas de la banda. En la plataforma Spotify, el single tiene más de 43 millones de reproducciones.

"Que aquí estamos de presta'o

Que el cielo esta nubla'o

Que uno nace y luego muere

Y este cuento se ha acaba'o"

En 2001, Jarabe de Palo compuso De vuelta y Vuelta, canción que dio nombre al disco homónimo. Con un tono nostálgico y lúgubre, la banca española mostró otra cara de su música.

"Hoy estoy de calavera

Y el alma partida

La pena encendida

En la acera me he senta'o a esperar la primavera"

En 2003, el grupo compuso Bonito, con un ritmo pegadizo, acelerado y electrizante, la canción cosecha hoy más de 35 millones de reproducciones en Spotify.}

"El teléfono suena, mi pana se queja

La cosa va mal, la vida le pesa

Que vivir así ya no le interesa

Que seguir así no vale la pena

Se perdió el amor, se acabó la fiesta

Ya no anda el motor que empuja la tierra

La vida es un chiste con triste final

El futuro no existe pero yo le digo

Bonito todo me parece bonito"

En 2004, en colaboración al cantante uruguayo Jorge Drexler, Donés compuso Que bueno, que bueno, canción que integra el álbum Un metro cuadrado.

En 2007, la banda española lanzó el tema Me gusta como eres, un tema fiel al estilo y a los inicios del grupo. La canción forma parte del álbum Adelantando.

"Como la balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio

Como un agujero en el cielo por donde se van los sueños

Como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía al momento

Me gusta como eres"

En 2009, la canción Agua del disco Orquesta Reciclando, fue otro hits de Jarabe de Palo. Una letra emotiva, que habla del desamor y la amistad.

"Cómo quieres ser mi amiga

Si por ti me perdería

Si confundo tus caricias

Por camelo si me mimas

Pasión y ley, difícil mezcla

Agua y sed, serio problema"

En 2011, la canción La quiero morir junto al cantante Alejandro Sanz, fue una de las más populares. Es parte del álbum ¿Y ahora que hacemos?, disco que también tiene canción junto a Joaquín Sabina, Carlos Tarque y Antonio Orozco.

En 2014, Jarabe de Palo lanzó su noveno disco Somos, y la canción homónima fue compuesta por Gabilonia y La Duente

En 2017, en plena lucha contra su enfermedad, Donés lanzó uno de sus último discos, 50 Palos, en alusión a su cumpleaños número 50. El tema El Lado Oscuro hoy tiene más de 38 millones de reproducciones en Spotify. Es un disco doble con 21 canciones de antiguos discos y 1 canción inédita, todas ellas interpretadas al piano.

"Ahora que solo el ahora

Es lo único que tengo

Ahora que solo me queda esperar

A que llegue la hora"