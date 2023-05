Lele Pons y Guaynaa presentan el primer álbum juntos basado en su historia de amor

Los recién casados sorprenden al mundo con su primer álbum juntos.

Una de las parejas más famosas en las redes sociales vuelve a ser noticia pero esta vez por su faceta artística. Lele Pons y Guaynaa presentan "Capitulaciones", su primer álbum juntos, y en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber.

Capitulaciones: lo nuevo de Lele Pons y Guaynaa

Lele Pons y Guaynaa se han convertido en una pareja famosa y cautivadora tras su matrimonio. Pero su relación no se limita solo a su vida personal, también han trabajado juntos en la música y han decidido compartirlo con el público. Aunque no son los primeros artistas en entrelazar sus carreras y vidas, su relación es diferente a las demás. Lele Pons es ampliamente reconocida por su impacto en las redes sociales y Guaynaa por encender las listas de éxitos mundiales con su música.

La unión artística de Lele y Guaynaa demostró su poder comercial con su primera canción juntos, "Se Te Nota" (2020), cuyo video acumuló 438 millones de reproducciones y 395 millones de escuchas. La canción alcanzó Doble Diamante en México, Triple Platino en EE.UU. y Platino en España.

Su primer álbum juntos, "Capitulaciones", está compuesto por diez temas que reflejan las diferentes fases de su historia de amor a través de diferentes ritmos, como el reggaetón, la bachata, la balada y hasta el up beat. Cada canción cuenta desde los altibajos, hasta los momentos más divertidos y desafiantes de su relación. Después del lanzamiento del primer sencillo "Abajito", decidieron continuar festejando su unión con un tema para no parar de bailar titulado "De Party En Party". El video muestra a Lele y Guaynaa disfrutando con sus amigos en fiestas, festivales, conciertos y en el estudio de grabación.

Lele Pons ha asegurado su lugar en la vanguardia de la cultura popular y la música a nivel mundial, gracias a su increíble carisma, su voz dinámica y su estilo internacional que rompe géneros. Como cantante trilingüe, compositora, actriz, modelo, animadora y presentadora, sigue siendo una de las principales creadoras de contenido en el mundo. Con casi 53 millones y 31 millones de seguidores en Instagram y TikTok, respectivamente, cuenta con 18 millones de suscriptores en YouTube y 4.6 miles de millones de visitas y subiendo.

Entre una serie de éxitos globales, "Piketona" (2021) llamó la atención en varios continentes, y en el 2018, "Celoso" alcanzó el nivel Diamante en México y Triple- Platino en los EE. UU., con casi mil millones de reproducciones globales combinadas. En el 2020, Lele lanzó su podcast "The Best Kept Secrets with Lele Pons" ('Los Secretos Mejor Guardados con Lele Pons') en Spotify. Además, la cantante, actriz, modelo y empresaria abrió su corazón al mundo en la serie documental "La vida secreta de Lele Pons", donde reveló su lucha y su diagnóstico de TOC (trastorno obsesivo-compulsivo).