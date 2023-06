La emoción de la artista Camilú tras lanzar un tema con Nahuel Pennisi: "Fue un proceso lindísimo"

La joven cantante Camilú se mostró conmovida por el reciente lanzamiento de la canción Una lágrima y un beso con Nahuel Pennisi en la antesala de su show en La Trastienda.

Camilú es una joven artista que comenzó en el mundo de la música sin saberlo a través de las redes sociales. Con el correr del tiempo, se empezó a ganar un lugar en el corazón del público, apostó a la composición de temas propios y hoy en día tiene una actualidad artística muy notoria justificada por el lanzamiento de su reciente canción Una lágrima y un beso, con la participación especial de Nahuel Pennisi.

"Estoy muy contenta, con el lanzamiento estuve sensible, lo viví desde un lugar emocional", le contó Camilú a El Destape. La canción que se lanzó hace un mes es muy sentimental y ni bien la estaba componiendo, rápidamente pensó en la voz de Nahuel Pennisi. "La escribí hace varios meses y siempre la pensé para una colaboración. Se me vino Nahuel en un viaje que hice a Puerto Madryn con mi mamá. La escuchó, le encantó y en dos semanas me estaba confirmando", reveló sobre las primeras charlas con el artista.

"Fue muy hermoso, para mí lo humano es lo que le termina de dar el toque a estas cuestiones. Siempre es lindo conectar con otro artista, pero humanamente es lo más hermoso, fue un proceso lindísimo. Él super humilde y generoso", sostuvo aún conmovida por el reciente lanzamiento. La joven comenzó en el mundo de la música a través de su cuenta de Instagram subiendo covers a modo de hobby. Luego se transformó en algo más real que le dio lugar a la composición de temas propios.

"Las redes fueron fundamentales en todo lo que estoy construyendo, fue lo que me hizo sentir que podía hacer música. Al principio lo hice de una manera super relajada, era un juego y no buscaba nada", dijo. Ella empezó a estudiar la carrera de fonoaudiología y la dejó con un objetivo: "Fue para demostrarle a mi mamá que podía vivir de la música y le empecé a poner más cabeza a las redes".

Otro quiebre en su vida fue dejar de tocar en ciertos lugares para dar un paso más. "Después las redes fueron un canal para mi música. Estaba renunciando a trabajar todos los fines de semana, a una estabilidad que era muy cómoda. Fue difícil porque era un producto que yo misma armé, me encontraba en los bares sin ganas de subirme a cantar. Se volvió super cansador viajar en colectivo de acá para allá. Fue empezar de cero y perdí miles de seguidores", recordó.

Su compromiso más cercano es el show que va a dar en La Trastienda el próximo 13 de julio a las 20.30. "La idea es plasmar recursos teatrales para que realmente la gente sienta que está en mi habitación. La gente destaca esa cercanía y quiero potenciar eso", consideró Camilú, quien brindó una reflexión sobre su actualidad artística: "Hablo honestamente de sentimientos que todos atravesamos, como el desamor, que es mi foco principal. Cuando me pongo a buscar demasiada poesía digo 'no es por acá', no me siento tan cómoda. Me gusta mucho escuchar canciones que describan esos momentos y situaciones. Si lo logré o no lo define el que escucha".

¿Nuevo recital de Taylor Swift en Argentina? Qué se sabe hasta el momento

Florencia Maggio, una influencer fanática de Taylor Swift conocida por brindar información confiable, descarta la idea de un cuarto show debido a los tiempos necesarios para el montaje y desmontaje del escenario de "The Eras Tour" en el estadio Monumental. El montaje de un escenario como el que Taylor Swift planea utilizar requiere al menos tres días, mientras que el desmontaje lleva dos días. Estos tiempos, sin tener en cuenta posibles imprevistos, hacen complicada la posibilidad de agregar una cuarta fecha antes del 8 o después del 11 de noviembre.

Además, el calendario del estadio Monumental también presenta un desafío. El 5 de noviembre, River Plate juega contra Huracán por la Copa de la Liga Profesional, lo que significa que el montaje del escenario no podría comenzar hasta el 6 de noviembre. Esto dejaría solo un día para que el escenario esté listo para el primer concierto el 9 de noviembre.

¿Y qué hay de después? Agregar un cuarto show el 12 de noviembre implicaría un desafío logístico, ya que se necesitaría tiempo para desmontar el escenario, viajar a la siguiente ubicación en Brasil y montarlo a tiempo para el concierto del 18 de noviembre en Río de Janeiro. El proceso de montaje de "The Eras Tour" es complejo, consta de tres escenarios conectados y requiere una estructura hidráulica activa con bloques móviles y pantallas led gigantes.

Según Florencia Maggio, Taylor Swift ya tiene reservadas seis noches de alojamiento en un hotel de Buenos Aires, del 7 al 12 de noviembre. Después del concierto del 11 de noviembre en Argentina, partirá hacia Brasil para preparar el tramo final de su gira en Río de Janeiro y São Paulo, los días 18, 25 y 26 de noviembre.