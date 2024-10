Knak presenta su EP "Kapsuleo" en la cuenta regresiva para el Buenos Aires Trap: "Argentina es el primer lugar donde escucharon mi música"

Knak presenta su EP "Kapsuleo" en la cuenta regresiva para el Buenos Aires Trap.

Knak, una de las revelaciones más destacadas del trap uruguayo, acaba de lanzar su esperado EP Kapsuleo, una obra que refleja su autenticidad, constancia y visión creativa. Compuesto por 7 tracks vibrantes que presentan una ecléctica mezcla de géneros, este nuevo trabajo sigue al éxito de su más reciente álbum de estudio, Kápsula, lanzado en mayo de 2024 y que ya acumula más de 5 millones de streams combinados.

Tras presentar el remix de su canción Daily, con la participación de Khea, Neo Pistea y el uruguayo Davus, Juan Pablo Tort dialogó con El Destape sobre sus métodos de composición, la escena urbana del otro lado del río y su prometedora presentación en el Buenos Aires Trap, que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de diciembre en el Parque de la Ciudad. Oriundo de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, a 400 km de la capital de Uruguay, a sus 22 años supo forjar una carrera corta pero intensa en la música urbana y ya pisó varios de los escenarios más importantes de Argentina.

¿Por qué la decisión de haber sacado el disco en mayo (Kápsula) y ahora este nuevo EP Kapsuleo?

- En Kapsuleo intenté apostar a la parte más frágil de mí. Digamos que expuse mucho a mis sentimientos. Desde el álbum conté cosas que quería contar de mi vida y como que perdí un poco la energía de disfrutar lo que estaba haciendo en ese proceso de sacar el álbum. Me refiero a que conté todo lo que tenía para contar y después no me divertía. Entonces dije: "Quiero empezar a divertirme de nuevo" y empecé a experimentar con otro tipo de géneros, derivados del trap hacia el reggaetón, y más cosas que se van a escuchar en Kapsuleo. Y fue más que nada por eso; quería hablar de cosas que quizás no son tan serias, pero que quiero decir. Entonces, todos los temas de Kapsuleo son canciones nuevas que escribí en ese lapso entre el disco y ahora.

¿Cómo ves a la escena urbana en Uruguay?

- Estamos en un muy buen momento. Lo más importante es que la gente está bancando mucho, comprando tickets. La gente está escuchando la música, saliendo a la calle y diciendo "me encanta lo que hacen". Hace tres años no pasaba, así que considero que estamos en un muy buen momento. Obviamente que queda mucho por crecer y somos chicos, somos un país chico, somos pocos; hay un límite. Pero siento que ese límite se puede ir alejando mucho más con toda la tecnología y con las oportunidades de hacer este tipo de cosas. Si bien siempre me dicen que me mude a la Argentina para seguir desarrollando mi carrera, yo siento que también mi mensaje es no cerrarse a un buen momento. Con esto quiero decir que yo elijo quedarme para poder ayudar al crecimiento de la escena en mi país. A mí lo que me hace feliz es seguir en marcha para que siga creciendo y sé que así va a ser. Va a crecer mucho más.

Existe un prejuicio hacia el género urbano y se cree que se habla de cosas banales como mujeres, autos, plata. ¿Cómo ves eso?

- Yo la verdad relato mi vida, literalmente. Yo crecí con ese ejemplo de los artistas que yo admiraba, que lo hacían. Le saco una foto a mi vida y retrato mi vida en cada canción que hago. Hablo ni más ni menos de lo que me está pasando. A medida que vas creciendo se te plantean distintas realidades, y es normal. Como que en Kapsula estaba transitando una etapa en la que me enamoré, entonces lo relaté así. Creo que me exprimí un montón sentimentalmente en ese disco y siento que se nota porque la gente me lo dice, que les llegan mucho esas canciones.

¿Cómo te estás preparando para tu show en el Buenos Aires Trap?

- La verdad que muy ansioso. Es un lujo compartir escenario con tantos artistas tan importantes de Argentina y a la vez colegas que siempre te dan una mano. La verdad es que estamos tranquilos para el show porque tenemos varios conciertos antes, entonces de esa forma ya vamos ensayando y practicando. Estamos muy ansiosos por volver a Buenos Aires. Yo siempre voy a estar muy agradecido con Argentina, es el primer lugar donde escucharon mi música y me permitieron hacer un show.

Buenos Aires Trap: el line up completo y cómo conseguir entradas

Una nueva edición de Buenos Aires Trap se anuncia y muchos momentos del camino recorrido hasta acá cobran una potencia arrolladora en la música. Comienzos en las plazas, cuna de los artistas que hoy triunfan en el mundo. Encuentros previos que reunieron a miles de personas, en un momento clave en el que surgía una generación de artistas hermanados por sus sueños y decididos a demostrar que todo se podía lograr. Muchos de ellos, vuelven a encontrarse en la nueva edición del festival.

Buenos Aires Trap se ha convertido sin lugar a dudas en una referencia grande para artistas de habla hispana. Luego de sus exitosas ediciones en el Hipódromo de Palermo, vuelve en 2024 mostrando un crecimiento gigantesco con más de 50 artistas en 4 escenarios durante dos días de festival, que se celebrará el 7 y 8 de diciembre en el Parque de la Ciudad.

A lo largo de los dos días de festival, habrá varios íconos del trap como Duki, Eladio Carrión, Bizarrap, Cazzu, Neo Pistea, Nicki Nicole, Khea, C.R.O, Bhavi, Lit Killah, Bardero$, Acru, La Zowi, Dano, Saramalacara, Pablo Chill-e, Zeballos, Asan, Rei, Ronpe 99, Lara91k, Polimá WestCoast, Young Cister, Juicy Bae, Knak, Six Sex, Lia Kali, El Doctor, Obie Wanshot, Abhir, Sixto Yegros, Agusfortnite2008&Stiffy, Mhtresuno, Klan, MKS, Stuart, Zell, Akim88, Mecha, Soui Uno, Tizishi, Sofia Mora, Ramma.

La venta oficial de entradas es únicamente a través de la web de Ticketek. Con Galicia Visa podés comprar los tickets con 6 cuotas sin interés.