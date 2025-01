Impacto en el tango por lo que pasó con Charly García

Juan Massimo llevó el tango a nuevos horizontes y le tocó el turno a "Los Dinosaurios", el emblemático tema de Charly García.

El "Tango Suburbano" y sus innovadoras fusiones contemporáneas siguen transformando canciones, de la mano del maestro Juan Massimo, quien lleva este género a nuevos horizontes con un enfoque muy potente para los argentinos. En esta ocasión, le tocó el turno a "Los Dinosaurios", el emblemático tema de Charly García, reversionado con una mezcla de tango, pop y rock.

La Tangente fue recientemente el escenario de un show único donde el tango adquirió una nueva dimensión gracias al talento de Juan Massimo. Con una carrera de 65 años y una constante reinvención, el cantante presentó su "Tango suburbano", una propuesta original que fusiona la esencia del género tradicional con influencias contemporáneas de rock y rap, acompañado por un talentoso grupo de músicos.

Juan Massimo, un ferviente apasionado de la música popular rioplatense, ha desarrollado un estilo propio que define el pulso de su propuesta artística. Aunque nacido en el mundo del rock, su admiración por Charly García y su evolución personal lo llevaron a redescubrir sus raíces en el tango, ampliando y adaptando este género hacia nuevas direcciones.

Su creación es visceral y auténtica, donde refleja las historias de amor, resistencia y rebeldía de la vida en las calles de Buenos Aires. Con un estilo que respeta la esencia arrabalera del tango, Massimo logra una fusión de géneros en la que el compás del bandoneón se encuentra con guitarras, bajo y batería. En su presentación en La Tangente, Massimo interpretó tanto temas originales como clásicos del tango, todos reversionados a su particular estilo.

Allí fue acompañado de músicos de primer nivel que comparten su visión de un tango que, aunque se mantiene fiel a sus raíces, no teme evolucionar. Fue en este escenario donde, con su poderosa voz y una presencia escénica inigualable, Juan Massimo sorprendió al público al presentar "Los Dinosaurios" desde una perspectiva renovada y moderna, pero profundamente conectada con la identidad porteña.

Escándalo en el rock nacional por la repudiable chicana a Charly García: "Terminaste con pañales"

Charly García es sin dudas uno de los máximos exponentes de la música argentina y está atravesando por el reciente lanzamiento del disco La Lógica del Escorpión. Sin embargo, su nombre estuvo en la escena del rock nacional por el repudiable comentario de un reconocido artista del ambiente con cierta chicana hacia su cuadro de salud, lo que despertó todo tipo de reacciones.

Días atras, uno reconocido artista en la industria del rock nacional salió con los tapones de punta contra Charly García: se trata de Sergio Rotman, saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y productor de bandas como Los Auténticos Decadentes y Los Cafres. En primera instancia, realizó críticas sobre el enfoque del disco La Lógica del Escorpión, pero luego se metió con su condición de salud, dado que el músico se encuentra en silla de ruedas y tiene un estilo de vida reservado como consecuencia de algunos problemas que atraviesa desde hace unos años.

"La producción artística detrás del disco de Charly es que no hay ninguna producción artística. Es inconcebible lo que pasa con las voces, la edición burda de inteligencia artificial que tiene. Y después básicamente que el pibe no tiene un amigo", lanzó en diálogo con Tiempo Argentino. "Además yo lo odio desde que soy chico, es una persona mala, el único peligro acá es lo que le hicieron al chabón, pero lo que se hizo él y en lo que se convirtió...", agregó.

Además, cuestionó la frase "Say No More" refutando que en realidad debería ser "Say More" y arrojó una de las frases más polémicas: "Es como cerrar y decir 'yo soy el uno, lo que yo pienso está bien'. Si terminaste con pañales a los 73 años, hijo de puta, mientras Ringo Starr salta así a los 84 ¿Qué te creés, que Ringo Starr no tomaba falopa?". Para cerrar, dijo que "son todos una manga de imbéciles y mediocres", expuso que Charly "tomó un lugar muy argentino de comportamiento" y dejó entrever que su actual estado de salud fue "el precio a pagar". "Ahí tenés: pañales, silla de ruedas...", concluyó Rotman.