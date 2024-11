Escándalo en el rock nacional por la repudiable chicana a Charly García: "Terminaste con pañales"

El repudiable comentario de un famoso músico argentino a Charly García.

Charly García es sin dudas uno de los máximos exponentes de la música argentina y está atravesando por el reciente lanzamiento del disco La Lógica del Escorpión. Sin embargo, su nombre estuvo en la escena del rock nacional por el repudiable comentario de un reconocido artista del ambiente con cierta chicana hacia su cuadro de salud, lo que despertó todo tipo de reacciones.

En las últimas horas, uno reconocido artista en la industria del rock nacional salió con los tapones de punta contra Charly García: se trata de Sergio Rotman, saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y productor de bandas como Los Auténticos Decadentes y Los Cafres. En primera instancia, realizó críticas sobre el enfoque del disco La Lógica del Escorpión, pero luego se metió con su condición de salud, dado que el músico se encuentra en silla de ruedas y tiene un estilo de vida reservado como consecuencia de algunos problemas que atraviesa desde hace unos años.

"La producción artística detrás del disco de Charly es que no hay ninguna producción artística. Es inconcebible lo que pasa con las voces, la edición burda de inteligencia artificial que tiene. Y después básicamente que el pibe no tiene un amigo", lanzó en diálogo con Tiempo Argentino. "Además yo lo odio desde que soy chico, es una persona mala, el único peligro acá es lo que le hicieron al chabón, pero lo que se hizo él y en lo que se convirtió...", agregó.

Además, cuestionó la frase "Say No More" refutando que en realidad debería ser "Say More" y arrojó una de las frases más polémicas: "Es como cerrar y decir 'yo soy el uno, lo que yo pienso está bien'. Si terminaste con pañales a los 73 años, hijo de puta, mientras Ringo Starr salta así a los 84 ¿Qué te creés, que Ringo Starr no tomaba falopa?". Para cerrar, dijo que "son todos una manga de imbéciles y mediocres", expuso que Charly "tomó un lugar muy argentino de comportamiento" y dejó entrever que su actual estado de salud fue "el precio a pagar". "Ahí tenés: pañales, silla de ruedas...", concluyó Rotman.

Locura en el rock nacional: el video de Charly García paseando en plena calle

Charly García es sin dudas uno de los máximos exponentes del mundo de la música en Argentina y desde hace semanas que su nombre resuena en el rock nacional tras el lanzamiento de su nuevo disco La Lógica del Escorpión. Sin embargo, en las últimas horas se convirtió en tendencia porque se lo vio en plena vía pública y el video viral en redes sociales despertó todo tipo de reacciones en los fanáticos.

El rock nacional estuvo en el centro de la escena musical por el reciente lanzamiento de La Lógica del Escorpión, el nuevo álbum de Charly García, que a sus 73 años recién cumplidos, volvió a meterse de lleno en el ambiente de la cultura. Si bien suele resguardarse en su casa por problemas de salud, en la jornada del viernes 25 de octubre se viralizó un video suyo merodeando las calles de Palermo, barrio donde reside el artista.

En el video captado por las cámaras de seguridad de una verdulería, se lo puede observar en su silla de ruedas mientras alguien lo acompaña. Pasó frente al comercio y saludó a los empleados, quienes no podían creer lo que estaba pasando frente a sus ojos. "Hola ¿qué tal?", saludó el trabajador pensando que era un ciudadano convencional, pero al ver que se trataba del creador de Rezo por vos enloqueció. "¡Hola Charly!", lanzó mientras comenzó a reír en complicidad con su compañero agarrándose la cabeza.

Esta situación causó múltiples reacciones en las redes sociales y en el mundo de la música en general, ya que no suele estar en la vía pública por algunos inconvenientes de salud. "No lo podía creer el verdulero"; "Es tan fácil alegrarle el día a un fan"; "Siempre fue un crack Charly García", fueron algunos de los comentarios expresados.