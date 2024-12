Impacto en el cuarteto por la figura que revivió su rivalidad con Ulises Bueno: “Códigos”

El cuarteto quedó asombrado por Damián Córdoba que recordó su antigua rivalidad con Ulises Bueno y lo comparó con bandas actuales.

Dos de los artistas jóvenes del cuarteto más convocantes de la última década fueron Damián Córdoba y Ulises Bueno, ya que se disputaban los primeros lugares para encabezar la lista de hits y shows más concurridos. Incluso sus seguidores crearon una rivalidad muy particular como la de las hinchadas de fútbol: los uliseros vs los damianeros. El cantante oriundo de Catamarca repasó esos tiempos y reveló algunos detalles.

Entre el año 2010 y el 2020, durante casi una década, la competencia entre ambos cuarteteros fue muy fuerte, pero el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas bandas hizo que todo quedara atrás. En el marco de una nueva tendencia entre los músicos de la actualidad, “El Wacho” hizo una aclaración clave sobre su generación. “Nosotros siempre tuvimos ese código de decir ´che, el colega sacó tal tema, nosotros no vamos a hacerlo´”, comentó el cantante en el programa El Show de La Monada.

Además, remarcó que en esa competencia de bandas nunca ocurrió que ambas sumaran la misma canción a su repertorio y menos a su disco. Allí Córdoba confesó cómo es el pensamiento de la banda al respecto sobre el nuevo estilo que están eligiendo los cuarteteros.

“El criterio que nosotros tenemos es que, para el baile nosotros podemos hacer una combinación, pero jamás en la vida vamos a presentar en una discografía mía un tema que esté de moda”, analizó el artista que comenzó su carrera en el año 2000, a sus 13 años. En aquel momento se sumó al grupo musical "Los Bingos", cuando Walter Olmos arrancó su carrera solista.

Damián Córdoba se diferenció de otros cantantes de cuarteto.

Emoción en el cuarteto por la nueva canción Ulises Bueno con guiños a un clásico de Rodrigo

El popular cantante de cuarteto Ulises Bueno tuvo una presentación de lujo el pasado 5 de noviembre en el teatro Gran Rex y dejó un momento que sus fans adoraron por el guiño a un tema muy famoso de “El Potro” Rodrigo. Entre las diferentes perlas que tuvo aquella noche “Ulisera”, el grupo cumbiero The La Planta fue como invitado y grabaron juntos “Amor prohibido” en vivo.

En esta última ocasión, en el estribillo de “Amor Prohibido”, el cantante de The La Planta hizo una pequeña referencia a “Fue lo mejor del amor”. “Yo dejo a mi mujer y vos a tu marido”, ese fue el fragmento que trasladó a más de un fan hacia aquel himno cuartetero. Cabe recordar que en el 2022, la banda uruguaya sacó una versión cumbiera de ese himno junto a Rodrigo Bueno, pero creado con inteligencia artificial.

Por su parte, el cantante Nicolás Choca ya había tenido una experiencia previa con el cuarteto, cuando en febrero de 2024, participó en el primer disco de cuarteto de Luck Ra interpretando "Se que vas a doler".

No es la primera vez que Ulises Bueno utiliza este recurso artístico para homenajear a su hermano, ya que a mediados de 2023, en la etapa en la que decidió alejarse por un tiempo de los escenarios, el cordobés realizó su primera colaboración junto a Big One y Rusherking. En el tema “Mentiras”, el cuartetero utilizó la cita textual “Cómo dejarte si te llevo conmigo, nunca he podido arrancarte”, acompañado de la tradicional pose que realizaba Rodrigo con las manos.

Respecto a otro homenaje especial, Ulises Bueno y Rusherking revelaron cómo surgió la idea de homenajear al Potro en una colaboración juntos y todas las repercusiones que vivieron con el estreno. "La verdad que fue idea de Big, hice la seña porque me salió de adentro gesticular y recordarlo a él, tenerlo presente. Es algo sentimental mío, de esta nueva etapa que estoy viviendo y tratando de crecer en la música con otros estilos y otros amigos", explicó el cantante cuartetero.