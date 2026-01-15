Harry Styles anunció el lanzamiento de su nuevo disco: cómo será Kiss All The Time

Tras un enigmático video, Harry Styles confirmó su regreso al anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally ("Besa todo el tiempo. Disco, ocasionalmente", en español). Se trata de su cuarto disco de estudio y llega después de una espera de cuatro años.

Qué se sabe del nuevo disco de Harry Styles "Kiss All The Time. Disco, Occasionally"

Harry Styles anunció en redes sociales este jueves que su nuevo álbum estará disponible el próximo 6 de marzo. La noticia la compartió con la foto de portada del disco en la que se lo ve en una esquina de la imagen mientras se pone unas gafas de sol. El paisaje es oscuro, pero sobresale una bola de boliche suspendida en el aire.

Desde su discográfica Sony Music confirmaron que Kiss All The Time. Disco, Occasionally cuenta con 12 canciones y fue producido ejecutivamente por Kid Harpoon, con quien Harry compartió éxitos como As It Was, Watermelon Sugar y Adore You. El álbum es el cuarto solista del ex One Direction y es una gran noticia para sus fans, ya que sacó música por última vez en 2022.

El regreso de Harry Styles después de tres años

El anuncio del nuevo disco causó furor en las fans que esperaban nueva música del artista hacía tiempo. Solo días antes, Styles había compartido en YouTube un video titulado Forever, forever ("Por siempre, por siempre") que preocupó a la mayoría. Las especulaciones sobre si se trataba de su regreso o su despedida inundaron rápidamente las redes sociales.

Finalmente, este jueves se supo que se trataba de nueva música del artista británico, aunque se desconoce si la canción será parte del disco. Ahora, la expectativa está en el lanzamiento del álbum y en una eventual gira mundial que lo lleve de nuevo a los escenarios de Argentina.