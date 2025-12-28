Harry Styles reapareció con un nuevo video: qué dijo sobre su futuro musical

Harry Styles reapareció sorpresivamente después de dos años con un video titulado Forever, forever en su cuenta YouTube. Sin embargo, no se trata de una nueva canción, ni videoclip del cantante, sino de una recopilación de videos de su última gira lo que hace especular a las fans. ¿Es un regreso o una despedida?

Harry Styles reapareció con un video: qué significa

Más parecido a un cortometraje que a un video musical, la publicación rompió con el silencio de más de dos años del artista. El video, que dura ocho minutos y medio, comienza con imágenes de sus fans italianas en la previa al último show de la gira Love on Tour que brindó en Reggio Emilia, Italian, en julio de 2023.

Además, se trata de un video inédito de la balada que escribió y tocó para el público italiano en la última fecha del tour. "Escribí esto para ustedes", se lo escucha decir a las italianas desde el escenario para luego comenzar a tocar una canción instrumental en el piano que genera emoción en la audiencia.

El video recopiló imágenes de su último show en Italia

Al terminar de tocar la canción, el ex One Direction dice "Grazie" y se aleja del piano. El video termina con un plano del público aplaudiendo y con la frase en pantalla "We Belong Together" (Pertenecemos juntos, en español).

La reaparición sorpresa de Styles emocionó a las fans, pero el tono melancólico del video preocupó a muchos. Las especulaciones en torno al significado todavía no tiene una respuesta segura. Algunos consideran que podría tratarse de la presentación de su nueva música o gira donde "We belong togheter" sería ser el nombre de su nuevo disco o del próximo tour.

Sin embargo, otros consideran que el nombre "Forever, forever" ("Por siempre, por siempre" en español) del video podría ser su forma de anunciar su retiro de la música, tras varios años sin sacar nuevas canciones, ni realizar presentaciones.

Las fans especulan que podría ser el regreso o la despedida definitiva del cantante

La tan esperada reaparición de Harry Styles

Harry Styles no saca nueva música desde el lanzamiento de su último disco Harry's House, el 22 de mayo de 2022, que lo llevo a ganar un Grammy al Álbum del Año en febrero de 2023. Sin embargo, después de gira Love on Tour no volvió a los escenarios, ni a aparecer en la escena pública.

El cantante y actor es conocido por no publicar mucho en las redes sociales y la última información que se tuvo de él fueron las fotos junto a Zoe Kravitz. Ambos se mostraron caminando de la mano por las calles de Roma.