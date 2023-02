Harry Styles triunfa con la mayor cantidad de galardones en los premios BRIT

Harry Styles fue el gran triunfador el sábado en los premios BRIT, los galardones británicos de la música pop, al ganar las cuatro categorías a las que estaba nominado, una semana después de su triunfo en los Grammy.

Styles se llevó a casa el codiciado álbum del año por "Harry's House", la canción del año por su éxito de pop sintetizado "As It Was", el mejor acto de pop/R&B y el artista del año, una de las dos categorías de género neutro introducidas el año pasado después de que los organizadores de los premios BRIT eliminaron las distinciones femeninas y masculinas.

Los aspirantes a ese premio eran todos hombres, lo que había irritado a muchos en la industria y en las redes sociales.

"Estoy muy, muy agradecido por esto y soy muy consciente de mi privilegio aquí esta noche", dijo Styles en su discurso de aceptación, dedicando el premio al artista del año a una lista de cantantes femeninas.

Styles, que saltó a la fama en el programa de talentos "The X Factor" como miembro de la banda de chicos One Direction, ganó la semana pasada dos premios Grammy, incluido el de álbum del año.

"Esta noche ha sido muy especial para mí (...) Muchas gracias por la bienvenida a casa", dijo Styles el sábado tras llevarse el premio al mejor álbum.

"Estoy tan, tan orgulloso de ser un artista británico en el mundo. Estoy tan orgulloso de estar aquí esta noche celebrando a los artistas británicos y la música británica".

En un comunicado publicado en el sitio web de los BRIT Awards se afirma que las categorías de género neutro se han introducido para que los artistas sean juzgados "únicamente por la calidad y popularidad de su trabajo, y no por quiénes son o cómo deciden identificarse".

Pero añadía que los organizadores "reconocen y comparten la decepción" por la ausencia de mujeres en la lista. "Un factor clave es que, por desgracia, en 2022 hubo relativamente pocos lanzamientos de éxito comercial de mujeres en comparación con los de hombres".

"De los 71 artistas elegibles en la lista larga, solo 12 (17%) son mujeres. Reconocemos que esto apunta a problemas más amplios en torno a la representación de las mujeres en la música que también deben abordarse".

La cantante Rina Sawayama acogió con satisfacción el cambio a categorías de género neutro, pero afirmó que la lista de nominados debería ser más larga.

"Si hay más nominados, se puede ver una muestra representativa de lo que ha sucedido a lo largo del año y de quién ha causado impacto", declaró a Reuters en la alfombra roja.

Los rockeros indie Wet Leg ganaron el premio al grupo del año y al mejor artista revelación. La estrella de la música Beyonce fue nombrada artista internacional del año y su éxito "Break My Soul", canción internacional del año.

Con información de Reuters