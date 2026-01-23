Soledad Pastorutti visitó la localidad chaqueña de Puerto Tirol, donde sorprendió a los miembros de un centro cultural, local, cantó y bailó con agrupaciones folclóricas locales y todo quedó registrado en videos en las redes sociales. Lo hizo luego de su destacada actuación en la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, donde fue ovacionada por el público correntino tras agotar entradas en la quinta noche del famoso festival en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Durante el encuentro, Soledad Pastorutti participó de una ronda musical, cantó y bailó chamamé e interpretó "Puerto Tirol" junto a Las Melli Trangoni. Uno de los momentos destacados fue la entrega simbólica de un cuadro con un retazo de su tradicional poncho con el que la artista debutó en Cosquín, que funcionará como QR para ingresar a su museo virtual. El Centro Cultural La Maraña fue seleccionado como uno de los 30 espacios del país que custodiarán este emblema de su trayectoria.

Desde el mencionado Centro Cultural La Maraña revelaron en redes sociales: “Habíamos sido convocados para grabar una entrevista con algunos referentes de la música y la danza tirolera, para un documental importante sobre la música argentina. Todo transcurría con normalidad con una entrevista a Tom Suarez y los integrantes del grupo Ñaschqui cuando, con toda sencillez y naturalidad, hizo su ingreso al predio La Sole ante nuestras caras de sorpresa y emoción”.

Los detalles de la visita de Soledad Pastorutti

En ese sentido, también expresaron que “su sola presencia iluminó la tarde y la cargó de alegría”. “Compartió la ronda como una más, bailó y cantó nuestro chamame Puerto Tirol, con el acompañamiento de Las Melli Trangoni. Como frutilla del postre, nos enorgullece contar que, La Sole vino a darnos su bendición y nos regaló el privilegio de ser uno de los 30 lugares elegidos de nuestro país que tendrá en guarda un retazo de su histórico poncho con el que debutó en Cosquín, hace 30 años”, detallaron en el comunicado emotivo.

“En medio de tantas dificultades para el ámbito del trabajo y la gestión cultural, recibir la bendición de la presencia de La Sole, sumándose a la ronda del mate, las anécdotas y las canciones fue una verdadera caricia al alma. Gracias Sole por esta tarde de alegría que le brindaste a nuestras vidas!!!”, completaron desde la organización cultural.

La Sole visitó el Centro Cultural La Maraña en Puerto Tirol, Chaco.

Luego, como reconocimiento a su trayectoria y al vínculo construido con la comunidad, La Sole recibió una estatuilla con forma de guitarra, entregada por Walter Bordón y creada por el artista Kike Yorg, como símbolo del agradecimiento y el cariño del pueblo. Además, acompañada por el músico y luthier Fabio Ibáñez, la cantante de Arequito recorrió las instalaciones de la Fábrica de Acordeones que se encuentra en desarrollo en la ciudad chaqueña.

Por último, podemos mencionar que el proyecto se impulsa junto a la familia Renato Borghetti, de Brasil, a través de la iniciativa Fábrica de Gaiteiros, y cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, el Instituto de Cultura del Chaco y la colaboración de la Universidad Nacional del Nordeste.