Emoción en el folklore por el anuncio de Peteco Carabajal: “Soy el último”

Peteco Carabajal volvió a sorprender al folklore con su nuevo trabajo artístico inédito.

El cantante y músico Peteco Carabajal integra una de las familias más famosas del folklore y realizó un importante anuncio que hizo emocionar a todos sus fans. Se trata de uno de los exponentes del género musical que atraviesa la cultura nacional y, desde las redes sociales, detalló su nuevo trabajo con mucha expectativa. Además, durante una entrevista expresó: “Me siento el eslabón con las nuevas generaciones”.

El famoso cantante, de 68 años, publicó un comunicado a través de su perfil de Instagram en plena Navidad y generó un gran impacto: "Atentos y atentas. Hoy a las 00.00 horas podrán escuchar en todas las plataformas digitales Legado Popular II". De esa manera, el charanguista destacado anticipó este nuevo disco que completa la obra que había estrenado a comienzos de este año con canciones icónicas del folklore.

"Este consta de canciones propias e inéditas, compuestas durante la pandemia. Algunas compartidas con compañeros y compañeras del camino, tanto en la composición como en la interpretación", apuntó el artista en su texto y remarcó: "A medida que vayan estando listas las canciones, las iré subiendo. Les recuerdo que el tomo I ya está disponible ¡Gracias a todos los músicos que me acompañaron! Espero que lo disfruten tanto como yo. Feliz Noche Buena".

Este trabajo “Legado Popular II” ya está disponible en todas las plataformas digitales y el nuevo trabajo del artista, que tiene la particularidad de que se hizo durante la pandemia, causó muchas sensaciones emotivas en el ambiente del folklore. Durante la presentación de la primera parte y antes de un show en Córdoba, Peteco expresó: “Soy el último que queda de ese movimiento que ha sido las familias folklóricas de Los Chalchaleros, Fronterizos, Manseros, Tucu Tucu, Trovadores... Me siento el eslabón con las nuevas generaciones”.

Peteco Carabajal también integra el conjunto Riendas Libres.

El músico surgido en La Banda es uno de los autores y compositores más destacados y sensibles del folklore y este año celebra medio siglo con la música, lo que significa una ocasión más que especial para hacer este repaso de su historia. Como bien recuerda La Voz del Interior, el punto de partida fue a los 18, cuando grabó su primero disco con el “Santiago Trío” conformado junto con su primo Roberto Carabajal y Shalo Leguizamón.

Peteco Carabajal: "No estoy salvado"

“La situación se había puesto muy dura para mí y, al contrario de lo que cree todo el mundo, no estoy para nada salvado económicamente. He sido un artista que siempre estuve haciendo cosas, pero nunca fui un suceso como esos que la pegaron en el algún momento, entonces empezaron a entrar las actuaciones. No sé lo que es haber hecho guita en serio. No, siempre la tuve que remar”, explicó Carabajal ante el medio cordobés mencionado.

“Cuando llegó la pandemia, estaba quebrado al medio. Y por suerte han aparecido amigos y personas que me han ayudado a salir de eso con trabajo y con creatividad. Por ejemplo, aparecieron Martín Sueldo, representante de Raly Barrrionuevo y Marcos Pratto (actual mánager), y armamos la 'Gira de los 100 pueblos'. Salir a tocar solo con la guitarra en ese momento me hizo dar cuenta de todo lo construido y pararme de otra manera en el escenario”, reveló el cantante santiagueño.