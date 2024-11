Impacto en el folklore por lo que contó Peteco Carabajal sobre Boca: "Mi corazón"

Qué dijo Peteco Carabajal sobre Boca Juniors.

El popular y destacado referente del folklore Peteco Carabajal es uno de los famosos hinchas de Boca, tal y como el Chaqueño Palavecino, y uno de los que animó a manifestarse sobre el trabajo que viene realizando Juan Román Riquelme como dirigente del club. Además, reveló una historia que nadie conocía sobre un encuentro con Carlos Bianchi y cómo se hizo hincha del “Xeneize”.

"Me parece que Boca se está armando, como lógica de todo proceso y de todo equipo, que tiene rendimientos muy fuertes, muy altos, y después baja, entra en una meseta, se cambian técnicos, jugadores, dirigentes, un montón de cosas que pasan en un club", apuntó Peteco Carabajal ante el medio Puro Boca en una nota de septiembre del año pasado.

Además, el músico consideró: “Tengo la esperanza de que Boca encuentre un patrón lindo de juego con jugadores importantes que tiene y que pueda concretar en los resultados. Está siempre Boca con su historia”. Luego le consultaron su opinión sobre Juan Román Riquelme como directivo y aclaró: “Bueno, Román lo que más rescato es lo que he sentido como hincha cuando era jugador y en esta parte de su vida siendo vicepresidente de Boca lo acompaño”.

“Porque le tengo mucho afecto a su vida, a su personalidad y a todo lo que nos ha dado como jugador al club, entonces creo que hay que dejarlo hacer tranquilo”, completó sobre uno de los ídolos más grandes del club. Por otra parte, repasó su historia como hincha de Boca y el inesperado encuentro con Carlos Bianchi en un restaurante.

Cómo se hizo hincha de Boca y la anécdota de Peteco Carabajal con Carlos Bianchi

En otro tramo de la entrevista, el violinista recordó: "Me he hecho hincha de Boca solo, porque en mi casa todos de Boca y yo de chiquito, resulta que mi viejo me ha llevado a ver a San Lorenzo que jugaban dos santiagueños ahí por el 50 y pico y bueno me han regalado una camiseta y que se yo, así que en los primeros años de mi vida simpatizaba por San Lorenzo".

“Después he sido hincha de los dos clubes que han llegado bien lejos en la Libertadores y en la Copa del Mundo como han sido Estudiantes y Racing de Zubeldía, Estudiantes de Pizzuti”, reveló y completó: “A partir de ahí yo siempre tenía mi corazón por Boca, por la familia y hasta que he ido a ver un partido de Boca y River cuando Pianetti ha hecho un gol y él Beto Menéndez ha hecho otro gol, 2 a 1 contra River en la cancha de Boca y a partir de ahí me han hecho hincha de Boca”.

"Una de las cosas lindas que me ha dado la vida es la posibilidad de conocer gente. Y una noche estábamos en un restaurante y estaba Bianchi. Entonces me fui a la mesa a saludarlo y estuve un rato conversando con él y tuve la oportunidad de contarle que yo había tenido un sueño, en el sueño estaba en el banco y en un momento Bianchi me llama y me dice, vas a entrar", contó Peteco Carabajal.

Sobre ese recuerdo completó: "Y bueno, yo entré a jugar, era un partido contra Lanús en la cancha de Boca, y yo entré a jugar y en el sueño hice un gol. Increíble. Pero había algo también que no me permitía la felicidad total y era saber que yo estaba soñando. Y por supuesto, terminó el sueño como se diluyen los sueños, pero ha sido hermoso poder contárselo a Bianchi y me decía, vos estás loco, decía, mi querido Virrey".