"Ya está": el anuncio de Peteco Carabajal en plena Navidad que hizo lagrimear al folklore

Peteco Carabajal dio un anuncio que emocionó al ambiente del folklore nacional.

Peteco Carabajal se convirtió en uno de los referentes del mundo del folklore en Argentina por su aporte a la música durante sus más de 50 años de carrera. En esta recta final del 2024, en el que ya finalizó sus compromisos artísticos del año, el cantante y guitarrista de 68 años utilizó sus redes sociales para hacer un anuncio inesperado para sus fanáticos en plena Navidad, lo que generó emoción en el ambiente.

Sin dudas que Argentina tiene a muchos exponentes en los distintos géneros que atraviesan la cultura nacional. Uno de los estilos más tradicionales es el folklore y uno de los artistas que marcó un precedente en la música es Peteco Carabajal, quien viene de tener un 2024 con una intensa vorágine de actividades. En este marco, el multiinstrumentista de 68 años realizó un anuncio comunicado a través de sus cuenta oficial de Instagram.

Peteco Carabajal tuvo un 2024 cargado de actividades artísticas.

"Atentos y atentas. Hoy a las 00.00 horas podrán escuchar en todas las plataformas digitales Legado Popular II", anticipó Peteco sobre este nuevo disco en su haber lanzado en medio de los festejos por Navidad. "Este consta de canciones propias e inéditas, compuestas durante la pandemia. Algunas compartidas con compañeros y compañeras del camino, tanto en la composición como en la interpretación", añadió.

"A medida que vayan estando listas las canciones, las iré subiendo. Les recuerdo que el tomo I ya está disponible ¡Gracias a todos los músicos que me acompañaron! Espero que lo disfruten tanto como yo. Feliz Noche Buena", concluyó Peteco. Legado Popular II ya está disponible en todas las plataformas digitales y el nuevo trabajo del artista, que tiene la particularidad de que se hizo durante la pandemia, causó muchas sensaciones emotivas en el ambiente del folklore.

La Sole conmovió al mundo del folklore en plena Navidad: "Ya no están"

Soledad Pastorutti es una de las artistas de folklore más renombradas de Argentina y cada una de sus apariciones en medios o redes sociales tiene una gran repercusión en el mundo artístico. Siempre muy cercana con su público, "La Sole" publicó un mensaje en sus redes sociales por la llegada de la Navidad e hizo emocionar a todos sus seguidores.

Minutos antes de la medianoche, la cantante publicó un video en su cuenta de Instagram para desearle una feliz Navidad a todos y dejó un mensaje profundo y sentido, en el que también recordó a aquellas personas que ya no están en la mesa navideña. "Mi navidad tiene muchas estrellas, es una época que me encanta porque siento que puedo renacer en lo más profundo de mi corazón, en honor a los que ya no están, por los que están presentes, por toda la gente que amamos, les deseo una muy feliz navidad, muchas gracias por acompañarme siempre, chin-chin, y a ustedes y a todos nosotros", apuntó la cantante.

Pasada la Navidad y la celebración de Año Nuevo, Soledad volverá al ruedo en dos de los escenarios más importantes de la Argentina, durante la temporada alta de festivales nacionales que suelen poner al folklore en los primeros planos. El próximo 15 de enero, la artista oriunda de Arequito se hará presente en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, mismo día que también participarán otros cantantes como Rally Barrionuevo y el grupo Herederas, con Roxana Carabajal a la cabeza. En tanto que el 1 de febrero, Soledad cantará en el Festival de Cosquín, día en el que también estarán sobre el escenario Jorge Rojas y Nahuel Pennisi.