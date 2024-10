El rock argentino, en shock por lo que dijo El Tano Marciello, guitarrista de Iorio: "No esperaba"

Claudio "El Tano" Marciello fue el guitarrista de Almafuerte, la banda liderada por Ricardo Iorio.

Claudio "El Tano" Marciello es uno de los guitarrias más icónicos de la Argentina y viene de generar un shock generalizado entre sus fanáticos por lo que comunicó a través de sus redes sociales. El músico, quien brilló en Almafuerte con Ricardo Iorio, realizó un extenso posteo tras su participación en el recital de Divididos e impactó de lleno al rock nacional.

La música argentina quedó emocionada posterior al show de Divididos en Argentinos Juniors. El grupo conformado por Ricardo Mollo, Catriel Ciavarella y Diego Arnedo invitó a muchos artistas al escenario, entre ellos, El Tano Marciello, icónico guitarrista de Almafuerte, para interpretar la canción Sé vos compuesta por él y escrita por Ricardo Iorio.

Como consecuencia de esta situación conmovedora para todos, el guitarrista de 61 años utilizó su cuenta oficial de Instagram y dejó en shock a sus fanáticos. "Gracias, mil gracias, todo lo vivo a flor de piel. Ricardo Mollo es parte de esta canción por haber confiado plenamente en producir el audio y predecir que iba a ser canción del año. Y sucedió", expresó en primera instancia acompañado de una imagen del líder de Divididos besándole el rostro.

"Cuando yo le toqué esta canción a Ricardo Iorio, él mismo me dijo 'esta canción canta sola'. Y yo solo reí. Lo que no esperaba que Iorio iba a aparecer con tan enorme letra y mensaje", reveló Marciello, quien se mostró sumamente emocionado no solo en el escenario, sino en su relato en redes sociales. "Como en vida, lo mismo ahora que no estas en este plano. Gracias Ricardo Iorio una vez más", concluyó.

Tras el show en Argentinos: la familia de Mercedes Sosa expuso lo que Divididos no esperaba

Divididos es una de las bandas más históricas del rock nacional en Argentina y viene de realizar un explosivo recital en el estadio de Argentinos Juniors. En este contexto, la familia de Mercedes Sosa salió a contestarle al grupo liderado por Ricardo Mollo en uno de los posteos que hicieron en sus redes sociales, lo que causó muchas reacciones en el mundo de la música.

En la noche del sábado 26 de octubre, Divididos brilló en el estadio de Argentinos Juniors en lo que fue un show con entradas agotadas. El evento tuvo varias intervenciones artísticas de músicos invitados y una de las canciones que interpretaron fue El Embudo, compuesto por León Gieco que tiene una versión especial con la participación de Mercedes Sosa, Ricardo Iorio, Chizzo de La Renga, entre otros.

De hecho, en el recital, Divididos tocó esta canción con el mismísimo León Gieco y los artistas Adriana Varela, Facundo Toro, Nadia Larcher y Willy Bronca mientras se escuchaba la voz de Mercedes Sosa de fondo. El video fue publicado en la redes sociales oficiales del grupo y desde la cuenta de Instagram de Mercedes Sosa, su familia le dejó un emotivo mensaje.

"Muchas gracias de parte de toda la familia por hacer parte a nuestra querida Mercedes en semejante acción cultural en vivo", indicaron en el posteo. La gente reaccionó de manera efusiva tras el homenaje hecho a la cantante fallecida en 2009 y celebraron la puesta en escena de la banda conformada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella. "A Divididos solo hay que agradecer por su trayectoria, por su entrega a la cultura, por permitirse explorar y experimentar"; "Gracias Dios por nacer en Argentina y sentir la música como la siento, una vez más Divididos y buena compañía", fueron algunos de los comentarios expresados.