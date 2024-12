El cuarteto no sabía que La Mona Jiménez estuvo preso por error: "No me olvido"

La Mona Jiménez dejó en shock al cuarteto al revelar detalles de su adolescencia y cuando estuvo detenido por error de la Policía.

Carlos "La Mona" Jiménez es una leyenda de la música popular y quiso cerrar el año de manera especial con una canción inédita a cargo de Marcos Bainotti. El nuevo material tiene expectantes a los fans del cuarteto porque contará con un videoclip grabado en barrio Alberdi y Alto Alberdi. Allí el cantante reveló que estuvo demorado por un insólito error de la Policía de Córdoba.

El nuevo material de La Mona Jiménez tendrá imágenes grabadas en La Casona, lugar donde funcionó una comisaría hasta mediados de 2014. Se trata de una locación especial que no fue elegida por casualidad. “Acá me trajeron preso y me metieron ahí”, recordó el cantante, durante la filmación, ante el sitio Cuarteteando.

En el proceso de grabación, el ícono de la música recorrió el lugar y reveló detalles de su adolescencia y detalló que tenía 14 años cuando estuvo detenido por una insólita equivocación de la fuerza de seguridad provincial. “Había un tipo que se llamaba ‘El Mono’”, comenzó la explicación.

“Había peleado con dos tipos y a un tercero que se quiso meter le metió un tiro”, completó el mito del ritmo cordobés y agregó: “Yo lo conocía, peleaba con cualquiera. No le gustaba la cara y lo hacía cagar”. Luego, reveló cómo fue que se logró aclarar la situación por el accionar del comisario de ese momento, hace 60 años.

La Mona Jiménez grabó un nuevo videoclip.

“¿Éste va a pelear con dos tipos?”, fue la respuesta del uniformado, quien hacía referencia a la contextura física y edad del artista. “Yo era así (flaquito), tenía 14 años y pesaba 50 kilos”, comentó el artista que está por celebrar sus 74, luego de confesar que estuvo preso tres horas. “Me trae malos recuerdos esto. No me olvido nunca de esto”, reflexionó.

Sorpresiva en el cuarteto por lo que dijo La Mona Jiménez

En la nueva edición de los premios que la Cámara de la Industria del Espectáculo y Afines (Cieya) entrega a la música de la provincia, La Mona Jiménez fue uno de los distinguidos de la noche. Entre otros artistas, el ídolo cuarteto recibió un premio especial y se emocionó junto con el público que lo ovacionó de pie durante la ceremonia.

Ante cientos de presentes, el “Mandamás” fue definido como “Leyenda Viva del Cuarteto Cordobés”, por lo que subió al escenario y dio un breve discurso: “A los 16 años empecé cantando cuarteto, han pasado 57 años y en enero voy a festejar los 58”.

"He pasado momentos muy críticos en la dictadura. Me llevaron en cana, me hacían razia, pero nunca bajé los brazos, la seguí peleando, luchando. Tenía una socia que era de fierro, que era Juana, me acompañó en todos momentos más difíciles de mi juventud", rememoró el artista más popular de Córdoba.

"Hay que seguir haciendo canciones para que la música nuestra nunca se caiga y menos el cuarteto", expresó. Luego, destacó que ya suma 1.264 pistas desde que arrancó con la música y anticipó que está en proceso de grabar su disco número 102.