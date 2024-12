Echaron al músico de una histórica banda argentina y arde el rock nacional: "Gente oscura"

El testimonio del artista generó revuelo en el ambiente del rock nacional.

El mundo del rock nacional se encuentra atravesado por un inesperado testimonio. Se trata del músico de una histórica banda argentina, quien salió con los tapones de punta a revelar todo tipo de detalles acerca de su salida del grupo. A través de una entrevista brindada recientemente, el artista despertó todo tipo de reacciones en el ambiente de la cultura nacional y alimentó una tensión latente.

En los últimos días, uno de los artistas reconocidos de la escena del rock nacional decidió contar lo que vivió luego de que lo echen de Catupecu Machu, la banda liderada por Fernando Ruíz Díaz. Se trata de Abril Sosa, el baterista que dialogó con la FM Rock & Pop y ventiló todos los detalles vinculados a su controversial salida. "El año pasado me echaron de Catupecu de una manera muy injusta y muy cruel", introdujo.

Abril Sosa disparó contra Fernando Ruíz Díaz.

"Por supuesto que a nadie le gusta que lo echen de ningún lado, pero menos de tu casa y menos personas que no son los dueños de tu casa", sostuvo. En este sentido, Abril dejó en claro que no fue Fernando Ruíz Díaz quien lo contactó para despedirlo y esto no le gustó para nada a pesar de que no le haya perdido cariño, ya que se conocen desde que él tiene 12 años. "Somos muy cercanos. Yo ya no puedo decir que Fernando es mi amigo, pero fuimos muy hermanos", añadió.

"Nos conocemos en las miserias y las cosas buenas, pero yo nunca pude aceptar que me echen de Catupecu y que no haya sido Fernando. Si alguien tiene que tomar una decisión, somos los únicos dos Catupecu en el proyecto, Fernando y yo, no gente random como hay siempre", soltó Abril. En última instancia, se lamentó de haber perdido contacto con el cantante en el marco de su reciente ACV y concluyó con una fuerte reflexión sobre su personalidad: "Se podría haber muerto... todo eso fue tan trágico para mi. Y Fernando no es una mala persona, es un buen tipo, pero es una persona muy infantil. Tiene aspectos infantiles donde le cuesta afrontar ciertos conflictos. Lamentablemente no está rodeado de buena gente y eso es lo grave, porque cuando sos buena persona y te rodeás de gente oscura, te mandás cagadas".

El líder de Catupecu Machu dijo lo que todos piensan de Milei en un show: "A ese no"

Fernando Ruíz Díaz es un cantante y guitarrista argentino de 54 años que lidera la icónica banda Catupecu Machu desde 1997. Uno de los recitales más recientes fue en un festival organizado en la provincia de Corrientes, donde frenó todo para realizar un fuerte pedido a su público sobre la candidatura de Javier Milei que horas más tarde trascendió en las redes sociales.

El domingo 15 de octubre de 2023, Catupecu Machu estuvo a cargo del cierre del Taragüi Rock, el festival que tuvo lugar en Corrientes en el Corsódromo "Nolo Alias". Después de terminar una canción, Fernando Ruíz Díaz, su líder, se dispuso a hablar con el público para brindar unas palabras ajenas a lo musical.

"Yo tengo una hermana con síndrome de Down, que en la jerga se dice 'mogólico', y hay un candidato que insulta a la gente diciendo '¿vos sos mogólico?' Puede ser presidente ese chabón...", lanzó en referencia a los repudiables dichos de Javier Milei, el candidato a presidente de la Nación por La Libertad Avanza. El público respondió con aplausos y gritos ensordecedores, y Ruíz Díaz continuó con su descargo.

"No estoy hablando de política, no me gustan ninguno de los cinco, pero a ese no, boludo... mogólico como insulto no, reivindicar la dictadura no. Enojate con quien quieras, pero no seas pelotudo", añadió el también líder de la banda Vanthra desde el 2012. El video de este momento se volvió viral en las redes sociales y fue compartido por una mujer en Twitter que quiso publicarlo en TikTok y según contó, se lo eliminaron por "discurso y muestra de odio". "Vamos como 40 pasos atrás, tengo una hija de 10 años, con todos los derechos que lograron las mujeres... De los cinco candidatos, hay uno que no eh", culminó.