Dolor en la música por lo que se confirmó de los Rolling Stones: "Imposible imaginar"

Cuál es el anuncio en torno a los Rolling Stones que sacudió a la música.

Los Rolling Stones son una de las bandas históricas de la música a nivel mundial y los fanáticos siempre están expectantes a las fechas que pueden llegar a surgir, teniendo en cuenta que no suelen tocar de manera frecuente. En este marco, se dio a conocer un anuncio inesperado sobre el futuro de la banda liderada por Mick Jagger durante este 2025 y causó dolor en el ambiente del rock.

Durante el 2024, los Rolling Stones dieron varios conciertos en distintas partes del mundo, más que nada en Estados Unidos y Europa. En un momento, se especuló con que estaban haciendo todo lo posible para desembarcar en Latinoamérica en 2025 y hasta hubo esperanzas con que se presenten en Argentina, pero finalmente fue desmentido.

Los Rolling Stones podrían no tocar en todo el 2025.

Sin embargo, el grupo liderado por Mick Jagger tenía todo preparado para su gira en Europa en el transcurso del 2025 y hubo un giro inesperado en la agenda. "Se canceló definitivamente el tour que los Stones tenían programado para este próximo verano europeo que incluía fechas en Barcelona, París, 4 shows en Londres en el estadio del Tottenham, Roma, entre otras ciudades", indicó el reconocido empresario y productor Daniel Grinbank, cercano a la banda británica.

"La gira se anunciaba la semana próxima, pero los respectivos promotores recibieron la noticia de que la gira no va ocurrir. Como nunca hubo anuncio oficial de la banda del tour, tampoco se espera que haya anuncios del no tour", explicó Grinbank en sus redes sociales. "No hay ningún otro plan de tour y si se canceló Europa donde estaba todo acordado, imposible imaginar otras regiones para girar", sentenció dando a entender que los Rolling Stones no tocarán en todo el 2025. Esta noticia causó un gran vacío en los fanáticos de la banda, ya que producto de la edad de los músicos, que ya tienen más de 80 años, tenían la ilusión de poder verlos en algún país europeo o bien imaginar que su seguidilla de recitales los conduzca a Latinoamérica, tal como se especuló en 2024.

Sorpresa en el rock nacional por el anuncio de Gaspar de Los Fundamentalistas: "Indio Solari"

Gaspar Benegas es uno de los artistas protagonistas del mundo del rock nacional por ser el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda del Indio Solari, y también por presentarse en su proyecto como solista. En este contexto, el músico utilizó sus redes sociales para realizar un anuncio sorpresivo que despertó todo tipo de reacciones en los fanáticos de este ambiente.

Desde hace tiempo que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentan en distintos puntos de país sin la presencia física del Indio Solari, quien se encuentra abocado al cuidado de su enfermedad: el Parkinson, confirmado hace tiempo y por la que debió abandonar la música en forma definitiva desde febrero del 2023. Es por eso que sus integrantes comenzaron a tomar más protagonismo y el caso de Gaspar Benegas no es la excepción. El guitarrista sigue con sus actividades artísticas al margen de su labor en la banda.

Pocos días atrás, Benegas utilizó su cuenta de Instagram para dar un anuncio vinculado al ex cantante de Los Redondos que desató una ola de reacciones. "'Indio Poeta', una celebración de la palabra poética del Indio Solari, en el marco del segundo Festival Bonaerense de Poesía organizado por el Instituto Cultural de la Provincia, Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, ya disponible en YouTube", comunicó.

El homenaje tuvo la presencia de prestigiosos artistas nacionales, que tocaron varias canciones de Los Redondos y la versión del tema Salando las heridas que adelantó Gaspar sacudió al ambiente del rock nacional. "Cine"; "Hermoso"; "Tranquilo Gaspar te pasaste"; fueron algunos de los comentarios expresados por la gente en las redes sociales.