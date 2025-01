Inesperado: Edith Hermida habló de su historia con el Indio Solari, ¿estuvieron juntos?.

La panelista Edith Hermida sorprendió a Ángel de Brito con su historia con el Indio Solari y contó la verdad sobre su vínculo con el artista. "Así de simple", remarcó la histórica dupla de Beto Casella en Bendita TV (El Nueve).

Invitada a Bondi Live, Edith charló con De Brito y contestó una de las preguntas más picantes del conductor, quien quiso saber si tuvo un romance con el Indio Solari. Contundente, Edith aclaró: "¡No! ¿Estás loco? El Indio es un rock star, una estrella del rock y yo soy una fan, así de simple. No lo conozco personalmente". "Ni lo fue a ver tocar, nada", sumó el conductor de LAM (América TV).

"¿Qué te pasa con los cuestionamientos en los últimos años? Viste que en los últimos 20 años estamos cuestionando todo. Que vive en Nueva York...", presiono De Brito, buscando que Hermida suelte una declaración más jugosa sobre su "relación" con el Indio: "No entiendo mucho el cuestionamiento. Ha dicho algunas cosas que yo no coincido, pero hay algunas cosas que le recriminan al Indio que no me parece. Esa cosa de que él viaja a Nueva York... él viaja a Nueva York porque ama la música y porque aparte se la ganó".

El Indio Solari contó la verdad de su relación con Luca Prodan: "No necesité"

El popular Carlos “El Indio” Solari sorprendió a todos en la música, más aún en el rock nacional, con una revelación no muy conocida que lo tiene como protagonista de uno de los temas de “Sumo”, la histórica banda de Luca Prodan. Además, reveló cómo era la relación con el cantante italoescocés que falleció a los 34 años.

El líder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota fue entrevistado por Pedro Rosemblat para el canal de streaming Gelatina, donde se manifestó sobre muchos temas, pero para los amantes del rock argentino hay un dato que llamó mucho la atención. ¿Quién fue el autor de una de las canciones más recordadas del grupo que también integraron Ricardo Mollo y Roberto Pettinato en los 80'?

Antes de contar la verdadera historia sobre la pieza musical, el Indio Solari aclaró ante el conductor: “Yo no era amigo de Luca”. Allí aprovechó y continuó explicando cómo fue la génesis del hit de Sumo: “No hay letras cruzadas, él se llevó de la casa de Poli y de Skay una letra mía”. Luego descartó la idea de que él haya utilizado composiciones de Prodan. “A él le gustó, se la llevó y la cantó”, agregó el músico y explicó para restar importancia y polémica al dato revelador: “Hizo una canción diferente de la que habíamos pensado hacer con Skay, pero que nunca le dimos mucha pelota”. “Era demasiado críptica la letra. En cambio, si la tocabas en un funky, una cosa así...”, insistió Solari.

El líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se refería puntualmente a “Mejor no hablar de ciertas cosas”, la canción de Sumo que fue publicada en el disco “Divididos por la felicidad” en marzo de 1985. “¿Esa es tuya?”, indagó Rosemblat y Solari resumió en dos palabras: “Sí, sí”. “Para mí la versión está muy buena”, sentenció. “Y vos alguna de él, ¿no?”, insistió el entrevistador y el músico lanzó: “No, yo no necesité quedarme con la letra de nadie”. Cabe repasar que Sumo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota surgieron casi en simultáneo y formaron un vínculo cercano, aunque con rispideces.