El Indio Solari contó la verdad de su relación con Luca Prodan: "No necesité"

Impacto en la música por el dato que reveló El Indio Solari sobre un tema que Luca Prodan inmortalizó con Sumo.

El popular Carlos “El Indio” Solari sorprendió a todos en la música, más aún en el rock nacional, con una revelación no muy conocida que lo tiene como protagonista de uno de los temas de “Sumo”, la histórica banda de Luca Prodan. Además, reveló cómo era la relación con el cantante italoescocés que falleció a los 34 años.

El líder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota fue entrevistado por Pedro Rosemblat para el canal de streaming Gelatina, donde se manifestó sobre muchos temas, pero para los amantes del rock argentino hay un dato que llamó mucho la atención. ¿Quién fue el autor de una de las canciones más recordadas del grupo que también integraron Ricardo Mollo y Roberto Pettinato en los 80'?

Antes de contar la verdadera historia sobre la pieza musical, el Indio Solari aclaró ante el conductor: “Yo no era amigo de Luca”. Allí aprovechó y continuó explicando cómo fue la génesis del hit de Sumo: “No hay letras cruzadas, él se llevó de la casa de Poli y de Skay una letra mía”. Luego descartó la idea de que él haya utilizado composiciones de Prodan.

“A él le gustó, se la llevó y la cantó”, agregó el músico y explicó para restar importancia y polémica al dato revelador: “Hizo una canción diferente de la que habíamos pensado hacer con Skay, pero que nunca le dimos mucha pelota”. “Era demasiado críptica la letra. En cambio, si la tocabas en un funky, una cosa así...”, insistió Solari.

El líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se refería puntualmente a “Mejor no hablar de ciertas cosas”, la canción de Sumo que fue publicada en el disco “Divididos por la felicidad” en marzo de 1985. “¿Esa es tuya?”, indagó Rosemblat y Solari resumió en dos palabras: “Sí, sí”. “Para mí la versión está muy buena”, sentenció.

“Y vos alguna de él, ¿no?”, insistió el entrevistador y el músico lanzó: “No, yo no necesité quedarme con la letra de nadie”. Cabe repasar que Sumo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota surgieron casi en simultáneo y formaron un vínculo cercano, aunque con rispideces.

Puntualmente, Luca reemplazó al Indio Solari en un show que Los Redondos tenían programado en el Club Gimnasia y Esgrima La Plata en septiembre de 1982. Según detalló el periodista Oscar Jalil en su libro “Luca Prodan: Libertad divino tesoro”, hubo ensayos previos en la casa de Rocambole y en el recital Prodan cantó “Nene nena”, “Criminal mambo” y “Mejor no hablar de ciertas cosas”.

Por otra parte, siete meses antes de fallecer, Luca tuvo un rol protagónico durante otro show de la banda del Indio, que tuvo lugar el 23 de mayo de 1987 en “Cemento”, cuando delante de miles de fanáticos, se subió al escenario para improvisar una versión de “Criminal Mambo”. Esa noche, Los Redondos estaban grabando el disco After Chabón en vivo y esa aparición quedó inmortalizada.

Indio Solari y su decisión de seguir haciendo canciones

Por otra parte, Rosemblat le consultó a Solari: “¿Vamos a seguir escuchando canciones tuyas, Indio?”. “Sí, yo creo que sí. Lo único que podría ser es que esta enfermedad sea muy dañina y de pronto uno decida viajar con el bondi vacío”, reveló el mítico cantante.

En la nota, que superó el medio millón de visualizaciones desde su puesta en el aire, Solari reconoció también: “No sirvo para viejo, no me gusta”. “La decrepitud es un espanto. Canciones es inevitable que siga haciendo porque no sé hacer otra cosa. Eso que te dicen que hago una canción por día es casi probable”, concluyó.