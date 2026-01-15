Conmoción por la muerte de Melania Pérez: Salta despidió a la voz emblemática del folklore

Melania Pérez dejó una trayectoria en el folklore marcada por la excelencia artística, la búsqueda estética y el compromiso con la cultura del norte argentino.

La cultura salteña está de luto por el fallecimiento de Melania Pérez, a los 76 años. La reconocida cantante dejó una huella imborrable en el folklore del norte argentino. Su carrera artística se caracterizó por la excelencia, la búsqueda constante de nuevas expresiones estéticas y un compromiso profundo con las raíces culturales de la región.

Desde pequeña, Melania estuvo inmersa en un ambiente musical muy particular. Su familia vivía la música con pasión: su abuelo organizaba carpas para los carnavales y dirigía una orquesta, mientras que sus tíos formaban parte de bandas musicales. Esta atmósfera diversa y rica en géneros fue clave para moldear su identidad artística desde joven.

Su debut profesional ocurrió en marzo de 1965, cuando con solo 17 años fue convocada para integrar el grupo vocal Las Voces Blancas. Dos integrantes del conjunto, oriundos de Salta y compañeros de infancia, la eligieron tras una prueba y la llevaron a Buenos Aires. La originalidad armónica del grupo y el sello folklórico que aportó su voz les permitió realizar giras nacionales e internacionales, grabar con un sello importante y consagrarse en el Festival de Cosquín en 1967. Además, ganaron el primer premio en el Festival Odol de la Canción con la zamba “Pastor de Nubes”.

Paralelamente, Melania avanzó en su formación académica, estudiando canto con la profesora española María Contreras y realizando cursos de fonoaudiología. También formó parte del Coro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, las diferencias artísticas y personales la llevaron a dejar Las Voces Blancas y regresar a Salta en 1972.

De vuelta en su tierra, se sumó al cuarteto vocal El Vale Cuatro, dirigido por Gustavo “Cuchi” Leguizamón y acompañado por Rubén Palavecino, Chacho Campos y Arsenio Lucero. Juntos tocaron en diversos escenarios provinciales, afianzando su presencia en la escena local. En 1974, Melania comenzó su carrera como solista y participó en el Festival Nacional de Paso del Salado, en Santa Fe, donde fue galardonada con el primer premio en canto por unanimidad del jurado y el público. Su repertorio, novedoso y de alta calidad artística, la destacó especialmente en ese certamen.

La destacada trayectoria de Melania Pérez en el folklore

Más adelante conoció a “Hicho” Vaca, con quien formó el Dúo Herencia, un proyecto que combinó un fuerte vínculo personal con una intensa creatividad musical. Juntos recorrieron el país, grabaron para el sello Odeón y recibieron la mención consagratoria en Cosquín 1981.

En 1985, Melania fue parte de la edición especial Las Joyas de la Música Argentina, compartiendo escenario con figuras consagradas del folclore nacional. Además, realizó giras por el norte argentino con el espectáculo La Gente de Uno, junto a poetas y músicos destacados como Manuel J. Castilla, Walter Adet, Raúl Aráoz Anzoátegui, Carlos Hugo Aparicio, Jacobo Regen, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, José Juan Botelli y Patricio Jiménez.

Melania Pérez vivió una vida dedicada al canto y la memoria popular.

En tanto, en 2002 grabó su segundo disco, “Igual que el agua”, que contó con la producción de León Gieco y fue nominado a los Premios Gardel como mejor intérprete femenina de folclore. A lo largo de su trayectoria, compartió escenarios y grabó canciones con artistas reconocidos del folklore como Alfredo Ábalos, Peteco Carabajal, Jaime Torres, “Colacho” Brizuela, Lucho González, Dino Saluzzi, Juan Falú, entre muchos otros.

Desde la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta difundieron un comunicado titulado: “Adiós a Melania Pérez, una vida dedicada al canto y la memoria popular”.

“Con su fallecimiento, Salta despide a una artista íntegra, de voz profunda y compromiso sostenido con la poesía y el folclore, cuya obra permanece como testimonio vivo de una manera honesta y sensible de habitar el canto”, lamentaron.

Por su parte, el Instituto Nacional de la Música posteó en redes sociales: “Lamentamos el fallecimiento de la cantora Melania Pérez, referente del folklore de nuestro país”. Allí destacaron que también se desempeñó como docente de canto y fue muy reconocida por su compromiso y difusión de la música y poesía folclórica.