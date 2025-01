"Cero respeto": giro inesperado en la cumbia por el pedido que persigue a Los Palmeras

Cacho Deicas y Marcos Camino son las figuras más representativas de Los Palmeras.

Los Palmeras se transformó en una de las bandas de música tropical más reconocidas de la Argentina por su exitosa carrera dentro de la cumbia: llevan más de 50 años activos. Es por eso que el ambiente quedó conmocionado tras el ACV que sufrió el cantante Rubén "Cacho" Deicas y en este contexto, se dio un giro inesperado en el grupo por el desesperado pedido que le hicieron los fanáticos en las redes sociales.

Sin dudas que la noticia acerca de la salud de Cacho Deicas impactó de lleno a la música tropical. El cantante 72 años sufrió un ACV y afortunadamente, se encuentra recuperándose en su casa, aunque aún no tiene contacto con nadie, ya que de acuerdo a lo que indicó Marcos Camino, su familia no permite que use el celular. Además, se ausentó de los compromisos que tuvieron Los Palmeras en este arranque del 2025.

En este marco, uno de los últimos posteos de Los Palmeras en redes sociales generó un clima hostil en los fanáticos. "Así arrancó el 2025, con una gira llena de magia y energía. Desde la Fiesta de la Playa en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, hasta el Festival de Jesús María en Córdoba, fueron noches inolvidables", indicaron en Instagram.

Si bien hubo mucha gente que demostró su apoyo en este momento difícil por la salud de Cacho Deicas, la publicación dio un giro inesperado y se llenó de comentarios inesperados. "¡Sin Cacho, no hay Los Palmeras! Cero respeto por el compañero, no hay que poner a otro cantante en su lugar"; "Lógico no es lo mismo sin Cacho. El chico que canta lo hace muy bien. Lamentablemente la vida continúa, hay contratos de por medio que hay que cumplir"; "Lo siento, pero sin Cacho no hay Palmeras. El joven es un excelente cantante, nadie lo niega. Pero Cacho es Cacho", fueron algunos de los comentarios expresados en relación al cantante Pablo López, su reemplazante.

Los comentarios en redes sociales sobre la inclusión de Pablo López en reemplazo de Cacho Deicas.

Sorpresa en el folklore por el anuncio del Chaqueño Palavecino: "Antonio Ríos"

El Chaqueño Palavecino sorprendió al folklore al lanzar una fuerte primicia que lo une a Antonio Ríos, "El Maestro" de la cumbia, en un encuentro impensado para la música. La palabra del Chaqueño y los primeros detalles de la reunión entre artistas de dos ramas musicales aparentemente diferentes.

La confesión del folklorista se dio en el marco de una entrevista con el diario digital Salta Pué, donde reveló que sus próximos proyectos en la música lo unirán a Antonio Ríos. "Grabando, preparando con 'El Maestro' Antonio Ríos. Vamos a hacer algo tirando pa' lo mío", deslizó el Chaqueño Palavecino

Por el momento no se saben más detalles de la canción que ambos artistas interpretarán en colaboración, ni si se trata de un clásico del repertorio del folklorista. Por su parte, Antonio Ríos no hizo referencia a su encuentro con el Chaqueño Palavecino.

El pasado mes de octubre el cantor fue protagonista de un emotivo e inesperado video homenaje en el Congreso, ya que se lo condecoró en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo en conmemoración a sus 40 años de trayectoria musical y a su valioso aporte a la cultura del país. El evento contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quien destacó la importancia del reconocimiento a uno de los artistas más importantes del folklore argentino. Menem expresó: "Lo tengo acá hoy, más allá del cargo que tengo, me siento emocionado como ciudadano y le toca darle el reconocimiento de esta Cámara, así que muy feliz por esto". Según un testimonio recogido por Diario Sur, uno de los que capturó parte del homenaje al folklorista, en el salón hubo "alrededor de 50 bailarines" que bailaron para homenajear al folklorista.