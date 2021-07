Barack Obama eligió una canción de Nicki Nicole en su playlist de verano

El expresidente de Estados Unidos compartió una selección de temas entre los que se destaca Ella no es tuya, de la artista rosarina.

A dos meses de su presentación en The tonight show, el programa de Jimmy Fallon, en el que se convirtió en la primera artista argentina y cantar en la televisión estadounidense, Nicki Nicole volvió a tener relevancia internacional nada menos que por Barack Obama. El expresidente de Estados Unidos compartió una lista de las canciones que eligió para celebrar el verano, entre las que se destaca Ella no es tuya, de la artista rosarina, Rochy RD y Mike Towers.

"Hay mucho para celebrar y muchas familias se reunirán luego de pasar meses distanciados. Aquí les dejo algunas canciones que he estado escuchando últimamente: es una mezcla de temas viejos y nuevos, nombres conocidos y artistas emergentes, y mucho más", publicó en sus redes sociales el político, que incluyó a Stevie Wonder, Rolling Stone, Rihanna, Bob Dylan y Bruno Mars, entre otros. Mientras que Nicki le respondió a través de su cuenta de Twitter: "Muchas gracias, Barack Obama", junto a varios emojis.

Nicki Nicole tiene apenas 20 años y empezó a grabar canciones de manera casera a los 15. Al poco tiempo comenzó a competir en batallas de gallo de Rosario, su ciudad natal y durante un tiempo cantó a dúo con el freestyler Jonavi, pero hace dos años decidió seguir su carrera como solista. Solo dos meses le bastaron para arrasar con todo. El video de Wapo Traketero tuvo millones de reproducciones y marcó un quiebre en su carrera, que hasta el momento se había desarrollado mayormente en Santa Fe. A ese primer éxito le siguió Años luz y en noviembre de 2019 lanzó Recuerdos, su primer disco.

La pandemia truncó un 2020 repleto de presentaciones en vivo, pero no impidió que la joven artista siguiera creciendo. En mayo lanzó Colocao, tema con el que superó el millón de visitas en 24 horas. Dos meses más tarde, hizo en colaboración con Trueno, su novio, Mami Chula, que contó con la producción de Bizarrap. Y en septiembre la rompió con La mala vida, un tema por el que recibió un Latin Grammy a "Mejor nuevo artista".

El pasado 27 de abril, Nicole Denise Cucco -así es su verdadero nombre- hizo historia al cantar Wapo Traketero y No toke mi naik en el programa de Fallon. "Estoy soñando, no me despierten", escribió al bajar del escenario en su cuenta de Twitter, junto a una imagen en la que se la ve radiante. Y luego le dedicó un mensaje especial al conductor. "Muchas gracias por dejarme ser parte de tu programa @jimmyfallon y gracias a todo el equipo de @fallontonight también por dejarme presentar mi música acá! Estoy muy contenta de representar mi país", manifestó la joven que pisa fuerte en la escena musical actual.