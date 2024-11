Asombro en el cuarteto por cambios inesperados en Cosquín 2025

El éxito de la última edición del Cosquín Cuarteto fue rotundo y dejó un broche de oro que hizo emocionar a todos.

El próximo verano tendrá lugar una nueva edición del popular, aclamado y más que esperado Cosquín Cuarteto 2025, tras el rotundo éxito de la última edición. Los más cuarteteros de Córdoba no pueden esperar más tras enterarse las fechas del evento que hace bailar a todo el país, sobre todo cuando se enteraron de las modificaciones claves que anunciaron los organizadores.

Cada día falta menos para que comience la época de festivales tanto en Córdoba como el interior del país y otras provincias, pero el Cosquín Cuarteto, festival del tunga tunga, tendrá su cuarta edición en la Plaza Próspero Molina y las expectativas son muy altas. A las presentaciones inolvidables de la última edición y el emotivo cierre que realizó Jean Carlos, se le suman los inesperados cambios de sus organizadores.

Una nueva propuesta de los impulsores de la fiesta cordobesa es que el jueves 6 de febrero, en la previa al inicio de la cuarta edición del festival, se realizará por primera vez el Pre Cosquín Cuarteto 2025 en la Plaza Prospero Molina. Se trata de un certamen donde podrán participar bandas y solitas del género popular para brillar y ganar un lugar en el Festival.

Los interesados en participar deberán completar un formulario de manera online que se puede encontrar en la cuenta de Instagram de Cosquín Cuarteto. El mismo estará disponible a partir del día de lunes 4 de noviembre. Cabe remarcar que de dicho certamen habrá dos ganadores que participaran del Festival de Cuarteto, ya que habrá un ganador en la noche el viernes y el otro ganador en la noche del sábado.

Al mismo tiempo, los organizadores revelaron que, a diferencia de años anteriores, el evento se llevará a cabo el viernes 7 y sábado 8 de febrero de 2025 y contará con la participación de más de 14 bandas y artistas centrales. La grilla completa, la modalidad de venta y el precio de las entradas se informarán en los próximos días y estarán disponibles en las redes oficiales del Festival, como en el perfil de Día y Noche Producciones, la firma encargada de organizar la fiesta cuartetera.

Emoción en Cosquín Cuarteto por lo que pasó con Jean Carlos: "Se fue antes de tiempo"

Por otra parte, podemos recordar cómo Jean Carlos cerró el Cosquín Cuarteto de este año, emocionó a todos y conquistó a Córdoba con un homenaje a una de las figuras del tradicional ese género musical. Además del sorprendente look del cantante dominicano, su show contó grandes invitados: Daniel Guardia, con quien interpretó "Monotonía"; Juan Cross para cantar "Me rompiste el corazón"; y también su hermano, Nolberto Alkla, con quien cantó "Pensamiento y palabra".

Pero, el momento más destacado de la presentación fue el homenaje que le hizo a Walter Romero, el exintegrante de Banda XXI que falleció en 2017: “Lástima que tampoco está acá esta noche pero me hubiese gustado que esté”. “No me corresponde, no me gusta hacer homenajes cuando la gente no está, cuando se va, no quiero ser uno más, por eso siempre hago todos los homenajes en vida”, afirmó el artista antes de compartir con el público cómo nació la idea. Todo comenzó por la sugerencia que una fan del dominicano de Río Cuarto le hizo saber que él era encargado ideal de llevarlo a cabo.

Las fechas confirmadas del Cosquín Cuarteto 2025.

“Esta persona querida se fue antes de tiempo, y dije tienen razón porque muchos decían 'eras su ídolo, él te ama, él hace todo por ti'”, subrayó Jean Carlos antes de cantar "Y te amo solo". De acuerdo a los testimonios de las personas que más conocieron a Romero, la influencia del dominicano fue fundamental para que Walter comience su camino en la música. De hecho, imitaba su manera de cantar, sus look y hasta sus pasos en el escenario.

En varias ocasiones el dominicano expresó que al surgir Banda XXI él se alegró porque dejó de “sentirse solo” en un estilo nuevo dentro del género del que él mismo había sido el creador. “El país entero me lo pidió y yo dije si hay alguien que puede hacer un homenaje como la gente a este muchacho que se fue joven, no queda otra, soy yo”, concluyó y comenzó el popurrí que incluyó "Qué bonito"; "Se terminó" y "Ritmo merembé".

La muerte de Romero generó luto en el cuarteto, cuando se suicidó en 2017, a sus 34 años. El cuerpo del músico fue encontrado por su sobrino, Isaías Aguirre, luego de advertir los mensajes que subió el artista a su cuenta de Facebook, en donde manifestaba su triste presente.