A los 78 años, murió Marianne Faithfull.

El mundo de la música se encuentra en shock luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de Marianne Faithfull. La famosa cantante inglesa murió este jueves 30 de enero a los 78 años y su familia se despidió de ella en redes sociales para difundir la noticia públicamente.

"Es con una profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull. Ha muerto hoy tranquilamente en Londres, en compañía de su familia. La echaremos mucho de menos", dijo el portavoz de la cantante en un anuncio que se emitió en Londres. Aunque aún se desconocen los motivos de la muerte, muchas personas decidieron recordarla en sus redes sociales.

La cantante se volvió conocida por su canción As Tears Go By y por su noviazgo con Mick Jagger a fines de los 60, sirviéndole de musa inspiradora al líder de los Rolling Stones para muchas de sus canciones más reconocidas. Su carrera creció exponencialmente, consolidándose como una de las voces más poderosas de habla inglesa.

Dolor en la música por lo que se confirmó de los Rolling Stones: "Imposible imaginar"

Los Rolling Stones son una de las bandas históricas de la música a nivel mundial y los fanáticos siempre están expectantes a las fechas que pueden llegar a surgir, teniendo en cuenta que no suelen tocar de manera frecuente. En este marco, se dio a conocer un anuncio inesperado sobre el futuro de la banda liderada por Mick Jagger durante este 2025 y causó dolor en el ambiente del rock.

Durante el 2024, los Rolling Stones dieron varios conciertos en distintas partes del mundo, más que nada en Estados Unidos y Europa. En un momento, se especuló con que estaban haciendo todo lo posible para desembarcar en Latinoamérica en 2025 y hasta hubo esperanzas con que se presenten en Argentina, pero finalmente fue desmentido.

Sin embargo, el grupo liderado por Mick Jagger tenía todo preparado para su gira en Europa en el transcurso del 2025 y hubo un giro inesperado en la agenda. "Se canceló definitivamente el tour que los Stones tenían programado para este próximo verano europeo que incluía fechas en Barcelona, París, 4 shows en Londres en el estadio del Tottenham, Roma, entre otras ciudades", indicó el reconocido empresario y productor Daniel Grinbank, cercano a la banda británica.

"La gira se anunciaba la semana próxima, pero los respectivos promotores recibieron la noticia de que la gira no va ocurrir. Como nunca hubo anuncio oficial de la banda del tour, tampoco se espera que haya anuncios del no tour", explicó Grinbank en sus redes sociales. "No hay ningún otro plan de tour y si se canceló Europa donde estaba todo acordado, imposible imaginar otras regiones para girar", sentenció dando a entender que los Rolling Stones no tocarán en todo el 2025. Esta noticia causó un gran vacío en los fanáticos de la banda, ya que producto de la edad de los músicos, que ya tienen más de 80 años, tenían la ilusión de poder verlos en algún país europeo o bien imaginar que su seguidilla de recitales los conduzca a Latinoamérica, tal como se especuló en 2024.