Murió Verónica Echegui, la famosa actriz española que actuó con China Zorrilla

Murió la actriz Verónica Echegui a los 42 años.

La actriz española Verónica Echegui murió a los 42 años, luego de una larga lucha contra el cáncer. Un repaso por la carrera de la actriz que en el 2007 trabajó junto a China Zorrilla en la película Tocar el cielo, de Marcos Carnevale (Elsa y Fred, Viudas, Goyo).

La Unión de Actores y Actrices reveló en un comunicado que la actriz Verónica Echegui estuvo varios días internada en el Hospital 12 de Octubre antes de su fallecimiento. Verónica Fernández de Echegaray, más conocida como Verónica Echegui, nació el 16 de junio de 1983 y su debut en la actuación fue en 2006, con la serie Yo soy la Juani, que le otorgó un gran reconocimiento.

También, Verónica Echegui se destacó por una carrera versátil en teatro, programas de televisión y series de plataformas. En 2022, la actriz ganó el Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem Loba. En cine participó en películas como: Tocar el cielo, El menor de los males, 8 citas, La casa de mi padre, Katmandú, un espejo en el cielo y El patio de mi cárcel.

Cuál fue la última actuación de Verónica Echegui

El último trabajo de Verónica Echegui fue en la serie A muerte, pero tras su presentación dejó de mostrarse públicamente ya que se encontraba luchando contra un cáncer que de a poco fue deteriorando su salud. Fue pareja del actor Alex García durante 13 años y se separaron en 2023.