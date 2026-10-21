Murió Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca

El rock está de luto por la muerte de Saúl Blanch, el primer cantante de Rata Blanca y una de las voces pioneras del heavy metal argentino. El músico se encontraba internado desde hacía tiempo y falleció hoy a los 75 años.

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Según información del periodista César Fuentes Rodríguez, no habría velatorio y la familia decidió no dar detalles sobre la causa de deceso. Saúl Blanch fue una de las figuras más destacadas del rock nacional, con una trayectoria destacable que empezó a cobrar importancia en los '70 con su paso por Plus, banda con la que grabó tres discos: No pisar el infinito, Plus -que incluyó la canción “Melancólica muchacha”- y Escuela de rock ’n’ roll, publicados entre 1976 y 1981. También integró WC, otro proyecto pionero del metal nacional que no llegó a editar álbumes.

En 1988, Blanch grabó las voces del primer disco homónimo de Rata Blanca, aunque para entonces ya había decidido alejarse de la banda. Su interpretación quedó registrada en canciones que luego se convirtieron en clásicos del grupo, como “El sueño de la gitana”, “Chico callejero”, “Rompe el hechizo” y “Sólo para amarte”. Posteriormente, Adrián Barilari asumió como vocalista oficial y se convirtió en la voz más reconocible de la banda.

Su carrera solista y los 25 años de Rata Blanca

Blanch también cultivó una prolongada trayectoria solista, en la que publicó los álbumes Fiel a sus fieles (1990) y Refugiado (2006), este último bajo el nombre Saúl Blanch Revancha. En 2013 volvió a compartir escenario con Rata Blanca durante una serie de conciertos por el 25° aniversario de la banda, en un reencuentro que recuperó parte de la historia inicial del grupo.