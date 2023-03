Una muestra dedicada al poeta Miguel Ángel Lens abre la temporada de exposiciones anuales en Muntref

Con la muestra "La poesía está en la calle" que indaga sobre la ecléctica obra de Miguel Ángel Lens, poeta y artista visual vinculado a los colectivos gays y anarquistas de la Ciudad de Buenos Aires, el Muntref (Museos de la Universidad Nacional Tres de Febrero) inaugura este sábado su temporada de exposiciones en la Sede Hotel de Inmigrantes.

"Miguel Ángel Lens: La poesía está en la calle" es la primera exhibición monográfica sobre la obra del artista que se inaugurará el próximo sábado en la Sala de Proyectos del segundo piso del Muntref, que depende de la Universidad de Tres de Febrero.

La muestra "La poesía está en la calle" inaugura el año expositivo del museo, ubicado en el edificio histórico donde funciona el Centro de Arte Contemporáneo y el Museo de la Inmigración, de Puerto Madero, con curaduría de Mariano López Seoane y Francisco Lemus.

Poeta y artista visual, Miguel Ángel Lens (1951-2011), quien vivió y falleció en Buenos Aires, en la década de 1980 desarrolló una tarea activista que lo conectó con distintos colectivos gays y anarquistas.

Integró el grupo San Telmo Gay y publicó poemas y ensayos en la revista homónima para luego, en 1994, fundar junto a amigos y compañeros de activismo el grupo Poesía Gay de Buenos Aires.

Como artista, si bien no participó de exhibiciones en espacios comerciales o institucionales, diseñó volantes y anuncios para actividades artísticas y militantes, se reseñó.

"Las cosas están fuera de lugar en el universo de Miguel Ángel Lens. Y la poesía, su centro, no está en los libros sino en la calle, como quería ese eslogan del Mayo francés que el poeta se ocupa de reversionar y esconder en una de sus obras", dicen los curadores.

"Activista intermitente desde finales de la última dictadura militar, cultor de una versión personal del inconformismo anarquista y flâneur ​​que recorría de manera incesante las calles del centro de Buenos Aires, Lens desarrolló un imaginario artístico y poético en el que se entrecruzan el collage y el dibujo con el repertorio de gustos y experiencias que ofrecía la disidencia sexual de esos años", relatan.

Muchas de las obras que se exhiben son volantes y anuncios pensados en su circulación, así como tapas de libros, mayormente no publicados.

También se exponen poemas ilustrados, piezas clave que revelan "la imagen que nace arrimada al texto" en la obra de Lens; y una serie de ilustraciones de personajes -reales e inventados- "que parecen haberse emancipado de la palabra, pero que no pueden ocultar su origen en la poesía, esa poesía vagabunda que los soñó en su merodeo alunado", sumaron los curadores.

Dicen que solía vérselo por las calles de Buenos Aires repartiendo volantes que realizaba con su obra poética y visual o tirándolos al aire en manifestaciones gays, anarquistas y anticlericales.

"En las obras de Lens -poemas que son dibujos y dibujos que son poemas- se puede ver un compromiso sostenido con la vida de aventuras que ofrecía el yire, en la que los gays elegían el placer por lo desconocido antes que las promesas de la vida conyugal. La calle fue su destino, sí, pero también el origen de mucha de su poesía y el punto de llegada de su trabajo", agregaron.

Lens colaboró con revistas de poesía como "La hoja de Alicia" y publicó los libros "Los poemas de Jimmy Barret (el sureño)" (1990), "Jaschou" (1992), "Arolá" (1994), "Quince poemas breves de seda y verano" (2001), "Halagabal" (2007) y "Sed de Querelle" (2009).

Participó, además, en la antología "Poesía gay de Buenos Aires" (2007).

Luego de su muerte se publicó "El barril de lluvia y otros libros inéditos" (2014) y la antología colectiva "Poesía gay de Buenos Aires. Homenaje a Miguel Ángel Lens" (2011).

En 2017, gracias a la gestión realizada por Juan Queiroz, su hermano José Luis Lens y sus amigos Néstor Latrónico y Horacio Menú, donaron su acervo documental al Archivo IIAC-UNTREF.

En las próximas semanas, el sello Blatt&Ríos lanzará "Tu muchacho tan soñado", un libro que incluye toda la poesía publicada por el autor.

"Lens decidió mantenerse alejado de los círculos oficiales de poesía y armó un circuito propio, mucho más pequeño, y por eso circuló poco. Se trata de rescatar una obra tan potente que es tan potente como la de los mejores poetas contemporáneos de él, con una poesía muy gay, muy pop, muy legible, muy divertida, con mucho humor y hermosa", dice Damión Ríos, uno de los editores del sello.

La exposición se realiza con el apoyo del proyecto "Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses" (Trans.arch), financiado por la Unión Europea en el marco de la programación Horizon 2020, en articulación con el Centro Interdisciplinario de Estudios y Políticas de Género (CIEPOG) y el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa (IIAC), ambos de la Untref.

"Miguel Ángel Lens: La poesía está en la calle" podrá visitarse en Avenida Antártida Argentina sin número (al 900), entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus (Ingreso por Apostadero Naval, Puerto Madero, CABA), con entrada libre y gratuita desde el 11 marzo hasta el 14 de mayo, de martes a domingos de 11 a 18.

Con información de Télam